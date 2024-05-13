Точка выплатила 8 млрд рублей клиентам, пострадавшим из-за ситуации с Киви

АО Точка завершило выплаты своим клиентам, которые работали на базе банковской лицензии Киви Банка и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии. Всего выплаты от Точки получили порядка 3 тыс. клиентов, общая сумма составила 8 млрд рублей. Мера коснулась тех предпринимателей, чьи «зависшие» на счетах Киви суммы не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или покрывались только частично.



21 февраля Банк России сообщил об отзыве лицензии у Киви Банк (АО). На этой лицензии клиенты Точки проводили экспортно-импортные расчёты, пользовались овердрафтами и проводили моментальные выплаты таксопаркам на карты любых банков. 27 февраля Точка объявила о своём решении выплатить пострадавшим клиентам суммы, замороженные на счетах Киви. 5 марта компания начала выплаты.



«Выплаты клиентам, которые мы провели, — это для нас вопрос целостности, соответствия тем принципам, по которым мы строим бизнес и создаем свои сервисы и продукты. Наличие сильного культурного ДНК не даёт гарантий, что можно справиться с любой кризисной ситуацией, но даёт возможность сделать всё, что в твоих силах.



Наше решение не имело прецедента в банковской сфере, поэтому мы не могли обратиться к опыту рынка, чтобы заимствовать готовые подходы и процессы. В кратчайшие сроки команда Точки придумала и запустила сложный процесс уступки прав требований к Киви и выплат клиентам, чтобы восстановить работу их бизнеса. Сегодня можно констатировать, что слово мы сдержали и все обещанные выплаты в размере 8 млрд рублей совершили», — комментирует СЕО Точки Андрей Завадских.



АО Точка произвело выплаты из собственных средств.



«Сейчас мы спокойны за своих клиентов и благодарны им за доверие и веру в то, что у нас всё получится. А акционерам — благодарны за поддержку и понимание», — подытожил Андрей Завадских.



Справочно:



С 2017 года Точка работает по мультибанковской модели: клиенты могли на базе Точки осуществлять операции через Киви Банк и Банк «Открытие». В начале 2023 года банк Точка получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в Киви.