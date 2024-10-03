Точка запустила автоматический учёт продаж на Wildberries и Ozon

С новой функцией предпринимателям больше не придется вручную разбираться с отчётами площадок. Достаточно настроить доступ к данным отчётов на Wildberries и Ozon через API. С этого момента бухгалтерия будет автоматически получать отчёты и корректно рассчитывать налоги с учётом всех данных.

При работе на маркетплейсах важно учитывать, что поступающие на счёт суммы уже содержат удержания площадок, однако налоги необходимо рассчитывать с полной суммы продаж. Суммы комиссий содержатся в отчётах площадок.

«По данным Точка Маркетплейсы, в 2024 году медианный оборот селлеров на Ozon за первые пять месяцев увеличился на 53,8%, а на Wildberries — на 28% выше, чем в прошлом году. Такой скачок усложняет процесс учёта, так как увеличивается объём данных для обработки и количество транзакций. Особенно сложно бывает новичкам, которые могут неправильно рассчитать налог: они могут не знать все тонкости учёта, а ошибки в расчётах могут привести к выплате пени или даже блокировке счёта.

Автоматизация на маркетплейсе поможет избежать этих ошибок и сократит время, затрачиваемое на обработку отчётов: от нескольких часов до нескольких минут. Уже сейчас мы активно работаем над интеграцией с другими платформами, чтобы предложить нашим пользователям ещё больше возможностей для автоматизации бухгалтерии», — поясняет директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.

Услуга доступна в рамках сервиса «Точка Бухгалтерия».