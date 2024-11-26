Точка запустила банковские гарантии для предпринимателей, участвующих в закупках

Банк для предпринимателей и предприятий Точка начал выдавать банковские гарантии клиентам, участвующим в государственных и коммерческих закупках. Общая сумма гарантии может достигать 10 млн рублей, а срок её выпуска не превышает одного рабочего дня с учётом подписания всех необходимых документов.

Ранее Точка работала как агент, предоставляя гарантии через партнерские банки. Теперь, с собственными банковскими гарантиями, клиенты могут получить необходимую поддержку напрямую от Точки, что значительно упрощает и ускоряет весь процесс. Выдача банковских гарантий стала возможна благодаря получению собственной лицензии и получения рейтинга кредитоспособности.

«Мы уже выдаём банковские гарантии от Точки. Теперь клиенты смогут гарантировать исполнение своих обязательств перед заказчиками, и при этом не предоставлять большое количество документов, чтобы получить гарантию — процесс получения банковских гарантий стал более оперативным и удобным.

Наша задача — помочь предпринимателям сосредоточиться на бизнесе, а не на бюрократических процессах», — комментирует лидер направления «Банковские гарантии» в Точке Алёна Ялунина.

Одно из главных преимуществ банковских гарантий от Точки — быстрая проверка заявки. На предварительное решение уходит от одной минуты. Для подписания заявки на выдачу банковской гарантии не потребуется ЭЦП, что также упрощает процедуру.

Все статусы по заявке меняются автоматически, и клиенты могут отслеживать процесс в режиме реального времени. Это обеспечивает прозрачность и контроль над ситуацией на каждом этапе.

Помимо этого, Точка продолжает сотрудничество с более чем 30 банками-партнерами, что даёт возможность предпринимателям находить оптимальные предложения с минимальными затратами и большим выбором.