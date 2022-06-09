Точка запустила бесплатного телеграм-бота, который заменяет банковское приложение

В телеграм-бот приходят уведомления о платежах, а также сообщения с важной информацией от банка. Бот абсолютно бесплатный, подключить его можно сразу к нескольким номерам телефона.

«Из-за недоступности приложения Точки на iOS, пользователям перестали приходить пуш-уведомления о платежах. Сейчас клиенты вновь могут видеть на экране своего смартфона отчёты по всем операциям. При этом бот оставляет возможность отключить уведомления, если не хочется на них отвлекаться. Также в боте можно посмотреть историю платежей, не заходя в приложение или интернет-банк», — комментирует Дмитрий Блюденов, куратор направления «Уведомление клиентов» в Точке.

Подключить уведомления в Telegram можно бухгалтеру или менеджеру компании. Они будут получать уведомления о платежах, при этом коды подтверждения всё так же будут приходить в смс или пуш.

Сейчас телеграм-ботом пользуются почти 30 000 клиентов Точки. Подключить его можно в разделе «Уведомления» интернет-банка.