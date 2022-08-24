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24.08.2022

Точка запустила калькулятор таможенных платежей для импортёров

Новый сервис «Калькулятор таможенных платежей» позволит быстро и бесплатно рассчитать размеры НДС, импортной пошлины и таможенных сборов. Всё это — без дополнительных программ из интернета или платных подписок: прямо в интернет-банке.

Сервис также умеет рассчитывать пошлины по коду ТН ВЭД и подбирать сам код по названию товара. Готовый расчёт можно скачать, чтобы потом отправить своему бухгалтеру или декларанту.

Продукт бесплатный. Вы можете найти его в разделе «Сервисы для ВЭД». 

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Точка запустила калькулятор таможенных платежей для импортёров — Банк Точка