Точка запустила калькулятор таможенных платежей для импортёров

Новый сервис «Калькулятор таможенных платежей» позволит быстро и бесплатно рассчитать размеры НДС, импортной пошлины и таможенных сборов. Всё это — без дополнительных программ из интернета или платных подписок: прямо в интернет-банке.

Сервис также умеет рассчитывать пошлины по коду ТН ВЭД и подбирать сам код по названию товара. Готовый расчёт можно скачать, чтобы потом отправить своему бухгалтеру или декларанту.

Продукт бесплатный. Вы можете найти его в разделе «Сервисы для ВЭД».