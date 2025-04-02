Точка запустила новое направление бизнеса — оптовую закупку товаров из Китая и Индии

Точка банк запустил новый сервис по оптовой закупке товаров из Китая и Индии для предпринимателей. По итогам 2025 года сервис намерен достичь выручки в 10 млрд рублей и запустить новые направления доставки, например, из Южной Кореи.

Сервис работает с закупками от 500 000 руб. — это минимальная сумма заказа товара у поставщика, не включая прочие расходы на логистику. Комиссии составляют от 5 до 10% в зависимости от суммы заказа.

Он предназначен для товарного бизнеса по всей России. Например, сервисом могут воспользоваться селлеры маркетплейсов, фабрики и производства, владельцы собственных брендов, оптовые дистрибьюторы.

Компания возьмёт на себя проведение платежей, логистику, таможенное оформление, проверку качества произведенных товаров, маркировку и доставку до адреса: предпринимателю будет достаточно оставить заявку на товар.

«Сегодня многие российские предприниматели сталкиваются с серьезными барьерами при импорте: санкционные ограничения, риски мошенничества и проблемы в коммуникациях с иностранными поставщиками. По данным Alibaba Group, около 40% компаний уже “обожглись” на сложностях, связанных с оплатами, производством, логистикой и маркировкой, и в итоге ищут подрядчиков для закупки под ключ. Точка помогает избежать этих трудностей: у нас одни из самых низких комиссий на рынке, мы берём на себя полный цикл закупки и обеспечиваем надёжный диалог с китайской стороной. Наши специалисты оперативно согласовывают условия поставки и контролируют качество товаров, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса», — заявил Никита Милюков, директор по развитию оптовых закупок в Точке.

Также Точка поможет предпринимателям с оформлением необходимых документов для растаможки товара. Если товар требует обязательной сертификации и у клиента её нет, сервис организует и её получение. По запросу клиента работники сервиса привезут образцы товара (единичные экземпляры). Также есть услуга разработки и производства СТМ (собственных торговых марок) для новых товаров. Речь идёт как о брендировании товаров, так и разработки продуктов с нуля.

Сервис упрощает процесс международных платежей: клиент оплачивает счёт в рублях, а Точка берёт на себя конвертацию и перевод средств за границу. Это избавляет клиента от необходимости самостоятельно открывать валютные счета и проводить сложные операции с валютой.