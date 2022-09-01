Точка запустила сервис, который заменит эквайринговые аппараты

С 1 сентября сниженная эквайринговая ставка в размере 1%, которую устанавливал Центробанк, перестаёт действовать. Сейчас ставка будет составлять 2,1% по торговому эквайрингу и 2,6% — по интернет-эквайрингу.



Точка запустила телеграм-бот, который позволит сэкономить на эквайринге и терминалах. Он подходит представителям малого и среднего бизнеса, например, владельцам кофеен, хозяевам небольших магазинов или руководителям кафе.



Работает это просто. Предприниматель подключает телеграм-бот и настраивает доступы для сотрудников, которые работают с покупателями и клиентами. После подключения кассир может написать в чат с ботом сумму покупки и сразу получить в ответ сгенерированный QR-код, по которому покупатель оплатит товар. Деньги придут на счёт предпринимателя в Точке в режиме реального времени, так что ему останется только провести оплату через онлайн-кассу и напечатать чек, либо создать его в онлайн-формате.



Предприниматель будет платить только комиссию за использование Системы Быстрых Платежей. Она составляет 0,4% или 0,7% и зависит от вида деятельности предпринимателя. Однако, в течение всего 2022 года действует программа компенсации расходов за использования сервиса — сумма комиссии возвращается на счёт бизнеса. Так что фактически предприниматель ничего не потратит.



Более того, телеграм-бот поможет сэкономить на покупке или аренде терминала, его подключении и техобслуживании. Подключить телеграм-бот и настроить доступы для сотрудников можно в интернет-банке Точки.