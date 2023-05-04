Точка одна из первых в РФ запустила бизнес-линию для финансирования МСП

Точка запустила бизнес-линию «Точка Обороты», которая профинансирует покупку товаров и сократит ожидание постоплаты для малого бизнеса. Компания одна из первых на российском рынке предложила такой инструмент для МСП.

Финансирование цепочек поставок позволяет получать деньги под покупку необходимого товара или под постоплату, если предприниматель продаёт с отсрочкой платежа, но не хочет ждать поступления денег. Этот инструмент ускоряет движение денег в бизнесе и помогает предпринимателю заработать больше. Кроме того, сервис работает полностью онлайн, предпринимателю не придётся тратить время на то, чтобы дойти до офиса банка и заполнить документы.

«Представители малого бизнеса часто не могут получить деньги в банках, так как у многих кредитных организаций недостаточно развиты технологии проверки МСБ. Из-за этого предприниматели порой не могут закупить необходимые материалы, особенно в пиковые нагрузки. Наш сервис помогает предпринимателю получить деньги, чтобы он мог больше производить и продавать, тем самым развивая свой бизнес.

Вторая проблема, с которой сталкиваются предприниматели — это постоплата, которая актуальна для 70% предпринимателей на рынке. Для поставщиков, которые совершили поставку с отсрочкой платежа и хотят получить деньги раньше — мы предлагаем финансирование до 15 млн рублей», — поясняет Product Owner Точка Обороты Мария Захарова.

Получить финансирование в Точке можно в течение нескольких дней с момента подачи заявки. Финансирование возобновляемое, поэтому повторное получение средств занимает всего лишь один день.