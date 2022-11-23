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23.11.2022

Точка — лучший банк для бизнеса и самый выгодный — для работы с маркетплейсами

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела исследование функционала интернет-банков для микробизнеса и малого бизнеса «Цифровой сервис для малого бизнеса 2022». Результаты объявили на мероприятии «Frank Small Business Banking Award 2022». Точка победила в трёх номинациях:

  • Лучший банк для микробизнеса и малого бизнеса.
  • Самый удобный банк для бухгалтера.
  • Самый выгодный банк для компании, работающей на маркетплейсе.

Для исследования Frank RG выбрала банки из ТОП-15 по величине остатков средств на счетах юридических лиц, а также 5 банков-финтехов. Эксперты анализировали личные кабинеты банков, сравнивали функционал интернет-банков и тарифы на РКО. 

Также они учли рейтинг интернет-банков для малого бизнеса, узнали экспертное мнение игроков рынка интернет-банкинга и клиентский опыт предпринимателей, которые пользуются интернет-банками.

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Точку признали лучшим банком для микробизнеса и малого бизнеса — Банк Точка