Точка — лучший банк для бизнеса и самый выгодный — для работы с маркетплейсами
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела исследование функционала интернет-банков для микробизнеса и малого бизнеса «Цифровой сервис для малого бизнеса 2022». Результаты объявили на мероприятии «Frank Small Business Banking Award 2022». Точка победила в трёх номинациях:
- Лучший банк для микробизнеса и малого бизнеса.
- Самый удобный банк для бухгалтера.
- Самый выгодный банк для компании, работающей на маркетплейсе.
Для исследования Frank RG выбрала банки из ТОП-15 по величине остатков средств на счетах юридических лиц, а также 5 банков-финтехов. Эксперты анализировали личные кабинеты банков, сравнивали функционал интернет-банков и тарифы на РКО.
Также они учли рейтинг интернет-банков для малого бизнеса, узнали экспертное мнение игроков рынка интернет-банкинга и клиентский опыт предпринимателей, которые пользуются интернет-банками.