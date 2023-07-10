Топ-менеджмент Точки и консорциум инвесторов консолидируют 100% АО «Точка»

Топ-менеджмент привлёк консорциум инвесторов для выкупа АО «Точка». В него вошли ведущие инвесторы в технологический сектор России – в частности, группа «Интеррос».

Команда топ-менеджеров Точки сформировала консорциум инвесторов, контролирующий 9,99% акций АО «Точки» через компанию «Каталитик пипл». Теперь по итогам торгов команда намерена реализовать преимущественное право и консолидировать 100% АО Точка по цене, определившейся в результате прошедшего аукциона.

Андрей Завадских, генеральный директор «Точки»:

— Наша команда вместе ещё с самого начала Точки. Несмотря на несколько смен акционеров, нам удавалось находить с ними общий язык и сохранять самостоятельность. В преддверии торгов мы встречались с потенциальными акционерами и стало понятно, что ни с одним из них мы не сходимся ни в мировоззрении, ни во взглядах на перспективы развития Точки. Мы — не только банк, но и экосистема небанковских сервисов, которые созданы, чтобы делать мир удобным для бизнеса. Нам принципиально важно сохранять нашу ДНК и быть верными нашим ценностям.

По словам Андрея Завадских, в ходе диалога с потенциальными акционерами стало понятно, что сохранить операционную самостоятельность будет трудновыполнимо.

— Принципиально разные культуры и бизнес-модели под одной крышей не уживаются. Поэтому я рад, что на наше предложение создать консорциум инвесторов откликнулись сразу несколько ведущих российских инвесторов — например, в него вошла группа «Интеррос», обладающая успешным опытом финансовых инвестиций в различных формах партнёрств в России и мире. Также интерес к участию в консорциуме проявила компания VK.

В консорциуме отсутствует мажоритарный инвестор, что даёт команде Точки максимум свободы для развития бизнеса и гарантирует сохранность культуры и команды Точки. В будущем Точка планирует усилить состав акционеров — в том числе за счёт международных компаний.

«Мы благодарны всем потенциальным акционерам за интерес к Точке. Отдельное спасибо хочется сказать семье Филёвых — владельцам группы S7, за их порядочность и поддержку команды», — подытоживает Андрей Завадских.