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20.08.2026

Товарный знак Точка Банка признали общеизвестным

Точка Банк получил статус общеизвестного товарного знака (ОТЗ) для словесного обозначения «ТОЧКА». Такой статус получают бренды, которые смогли доказать широкую известность среди потребителей в России в результате длительного и интенсивного использования. 

Исключительное право на ОТЗ действует бессрочно – обычный товарный знак необходимо продлевать каждые десять лет. Для Точка Банка это означает бессрочную правовую охрану и усиленную защиту бренда не только в банковской категории, но и в отношении неоднородных товаров и услуг, если их использование другими лицами ассоциируется у потребителей с ТОЧКОЙ. Статус также усиливает позицию правообладателя в спорах, связанных со сходными обозначениями и доменными именами.

«Для нас признание товарного знака общеизвестным – это в первую очередь подтверждение того, что предприниматели знают нас как ТОЧКУ и действительно связывают это слово с нами, ассоциируют. Эту узнаваемость невозможно получить просто вместе с регистрацией товарного знака – она складывается из многолетней работы с клиентами, продуктом и брендом. Мы много лет стараемся быть для предпринимателей надёжным партнёром, на которого можно положиться в любое время, помочь словом и делом. Решение о регистрации для нас особенно ценно: за годы работы ТОЧКА стала заметным и узнаваемым брендом в российском бизнесе, и мы рады, что теперь это официально», – комментирует юрист по интеллектуальной собственности в Точка Банке Наталья Фадеева.

Общеизвестных товарных знаков в России насчитывается порядка 300, тогда как количество зарегистрированных обычных товарных знаков более 1,2 миллиона. Статус ОТЗ имеют крупнейшие российские и международные бренды.

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Товарный знак Точка Банка признали общеизвестным — Банк Точка