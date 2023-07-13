Турция в 2023 году обогнала Белоруссию по ввозу товаров в РФ: исследование Точки

Аналитики направления ВЭД в Точке* проанализировали объём импорта товаров в РФ по итогам первого полугодия 2023 года. Основой исследования стали трансграничные платежи клиентов Точки, стабильно работающих с зарубежными контрагентами.

На первом месте среди стран-импортёров оказался Китай — 42% от общего объёма импорта принадлежит восточной стране. На втором месте оказалась Турция, которая поставляет 13% от всех товаров, ввозимых в Россию из-за рубежа. Тройку лидеров замыкает Белоруссия — 12%. Также в топ-5 импортёров вошли Гонконг и Казахстан, которые занимают 9% и 5% соответственно от общего объёма импорта.

Эксперты Точки отмечают, что в аналогичный период прошлого года топ стран-импортёров выглядел иначе. Китай также занимал первое место в рейтинге, однако объём поставляемых товаров был немного ниже — 38%. В первом полугодии прошлого года на втором месте уверенно держалась Белоруссия, которая ввозила в РФ 24% товаров. У Турции было 5%. А топ-5 замыкали две европейские страны — Нидерланды и Германия, каждая из которых ввозила по 3% от общего объёма импорта.

«В этом году мы наблюдаем, как российские предприниматели переориентируются на товары турецких производителей. Особенно заметно это в категории одежды. Мы это связываем с тем, что в Турции производят качественную продукцию, которая может заменить ушедшие из РФ бренды. Многие турецкие бренды с помощью импортёров вышли на российский рынок и представили свою продукцию потребителям», — поясняет эксперт направления ВЭД в Точке Алёна Панаско.

Какие товары ввозят в РФ из-за рубежа

Эксперты Точки проанализировали, какие категории товаров чаще всего ввозят в РФ из других стран. По данным аналитиков, топ товаров выглядит следующим образом:

1. Промышленное оборудование

Самым востребованным товаром для импорта у российских предпринимателей в первой половине 2023 года оказалось оборудование (станки, производственные линии и другие технические машины, которые используют для производства товаров). Сюда же входит и электрооборудование (световые установки, производственное освещение и т.д.).

В I полугодии 2023 года товары из этой категории заказывают в два раза чаще, чем следующий по популярности товар.

В аналогичном периоде 2022 года оборудование заказывали в 7,5 раз реже.

2. Запчасти

Вторыми по популярности у импортёров являются запчасти. Как правило, это детали для машин и спецтехники, в том числе — сельскохозяйственной. Запчасти заказывают в полтора раза чаще, чем следующую категорию из топ-5.

Запчасти заметно выросли в объёмах закупа: в два раза чаще, чем было год назад.

3. Одежда

Одежда занимает третье место среди импорта в первом полугодии 2023 года. Популярность товаров этой категории относительно стабильна: объём закупок остался на том же уровне, что и год назад.

4. Мебель и фурнитура

Мебель и фурнитуру заказывают так же часто, как и год назад. Причём готовую мебель заказывают в том же объёме, что и фурнитуру к ней.

5. Текстиль

Кроме готовых изделий в виде одежды, в Россию в 2023 году также импортировали текстиль (в основном — ткани). Эту категорию товаров в I полугодии 2023 года ввозят в пять раз чаще, чем было в аналогичный период прошлого года.

«Интересно, что год назад текстиль даже близко не входил в топ-5 товаров для импорта в РФ. Тогда этот рейтинг замыкали, как ни странно, пиломатериалы. В этом же году текстиль стал одной из основных категорий товаров для ввоза в страну из-за рубежа. Мы связываем это с тем, что Россия стала активно развивать торговые отношения с Турцией, которая знаменита своими тканями», — комментирует Алёна Панаско.

* АО «Точка»