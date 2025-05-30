Универмаг от Точки и Recycle Object выпустили ручку из переработанного пластика — аксессуар для тех, кто пишет свою историю сам

Магазин для предпринимателей «Универмаг» от Точка банка в коллаборации с мастерской по переработке пластика Recycle Object представили ручку-обвес — аксессуар, в котором сочетаются функциональность, устойчивость и характер. Созданная из переработанного пластика, она вдохновлена предпринимателями, которые не следуют чужим правилам, а формируют свои.

Ручка-обвес представляет собой компактный набор, в который входят сама ручка, два запасных стержня, брелок в виде блокнота, съёмный металлический карабин и шнурок с ювелирными наконечниками. Каждая ручка отлита вручную в специально разработанной форме, за счёт чего каждая модель имеет уникальную текстуру, цвет и рисунок.

Аксессуар переосмысляет повседневные бизнес-атрибуты — подписывать документы, вести to-do-лист, делать пометки. Он напоминает: каждый день можно начать с чистого листа, а привычные вещи — перепридумать. За простыми линиями на бумаге скрывается готовность подписаться под своими словами или вычеркнуть лишнее.

«Предприниматели всегда в движении — между задачами, встречами и решениями. Мы размышляли о том, что действительно важно для предпринимателя — что-то простое, но продуманное, всегда рядом, но не перегруженное рутиной. Решением стала наша ручка, которую удобно носить на шее, прикреплять к рюкзаку, ремню или ключам — она всегда под рукой и готова к делу — как и должно быть в бизнесе. Мы создали её именно в коллаборации с Recycle Object, потому что видим общие ценности и индивидуальный подход: практичный, осознанный и независимый», — дополняет лидер «Универмага» Виктория Василевская.

Все элементы комплекта выполнены из 100% переработанного полистирола.

Ранее Универмаг выпустил апсайкл-коллекцию вместе с брендом Два ноль, чтобы вернуть ценность вещам, которые утратили свою актуальность.

Справочно:

Recycle Object — российский бренд и производство полного цикла, который превращает переработанный пластик в стильные и функциональные аксессуары. Recycle Object объединяет не только экологичный подход, но и оригинальный стиль, позволяя выразить индивидуальность и сделать осознанный выбор в пользу устойчивого потребления.