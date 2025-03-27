Универмаг от Точки выпустил базовую коллекцию вещей для предпринимателей

Магазин для предпринимателей «Универмаг» от Точки выпустил коллекцию «Под своим углом» — базовые вещи на каждый день с посланием, скрытым от случайного взгляда. Коллекция вдохновлена особым взглядом предпринимателя на мир — на дело, которое создаётся с нуля и на решения, за которыми всегда стоит риск.

В линейку вошли базовые предметы гардероба простой формы: футболка, свитшот на молнии, стальной унисекс-браслет и тапочки. На первый взгляд — это минималистичные вещи без лишних деталей. Но те, кто привык видеть мир по-своему, заметят больше. Надписи можно прочитать только в отражении зеркальной поверхности — так же как и в бизнесе, многое становится очевидным, если взглянуть на ситуацию под другим углом. Вместо препятствий увидеть возможности, вместо барьеров — трамплины.

«Предприниматели видят решения там, где другие видят тупик. Они мыслят иначе, находят новые пути, даже если кажется, что их нет. Предприниматель — это человек со своим взглядом на бизнес и мир в целом. Каждая коллекция и каждый товар, который создаёт наша команда, вдохновлён этой особенностью.

Мы создаём вещи, которые говорят с предпринимателями на их языке. Надпись, проявляющаяся в зеркале, — это не просто дизайнерский приём, а символ их мышления: с правильного ракурса всё меняется», — отмечает лидер «Универмага» Виктория Василевская.

Все вещи из коллекции доступны для заказа на сайте Универмага.