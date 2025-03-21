Универмаг от Точки выпустил коллекцию аксессуаров для тех, кто держит всё под контролем

Магазин для предпринимателей «Универмаг» от Точки совместно с Точка Финлид (направление для бухгалтеров и бухгалтерских компаний) представили коллекцию аксессуаров «Баланс где-то рядом». Она создана с особым вниманием к бухгалтерам — профессионалам, которые работают за кулисами любого бизнеса, но без которых невозможна его устойчивость. Аксессуары подойдут всем, кто стремится удерживать баланс — в работе, в цифрах, в жизни.

Первые продукты в коллекции — минималистичный браслет и термокружка. В дальнейшем линейка будет расширяться.

Творческая команда «Универмага» в коллаборации с Точка Финлид разработали коллекцию, которая отражает философию равновесия. Когда баланс есть, всё воспринимается иначе: рутина превращается в слаженную систему, отчёты — в порядок в делах, а сжатые сроки — в чёткий план действий. Новая коллекция напоминает, что профессионализм и забота о себе должны идти рука об руку.

«Предприниматели и бухгалтеры ежедневно держат на себе множество процессов. Наша коллекция — знак поддержки тем, кто всегда за кадром, но без кого бизнес невозможен. Бухгалтеры — одна из фокусных аудиторий Точки, и для них мы создаём не только сервисы и продукты, но и вещи, которые напоминают о важном», — делится лидер Универмага Виктория Василевская.

Команда «Точка Финлид» дополняет: «Мы хорошо знаем свою аудиторию и понимаем, насколько важна для них поддержка. Поэтому, в этой коллекции представлены предметы, через которые профессионалы своего дела могут почувствовать нашу заботу. Они поддержат в рутине дней, напомнят о балансе и подарят эмоции, которые так необходимы в напряжённом рабочем ритме. Коллекция будет пополняться в ближайшее время».

Новинки представлены на сайте Универмага.