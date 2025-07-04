«Универмаг» от Точки выпустил летнюю коллекцию в духе офискор

Control, Escape, Alt – знакомые клавиши стали названиями вещей в новой коллекции магазина для предпринимателей «Универмаг» от Точка Банк. Летняя капсула вдохновлена привычным ритмом повседневности, в котором мы проводим большую часть времени – языком клавиш, команд и жестов.

Одежда выполнена в духе офискор – эстетики делового и повседневного. В линейке – футболки с названиями команд, рубашки с ассоциативными метафорами, а в ближайшие дни их дополнит пара ярких и функциональных аксессуаров. Отдельное внимание заслуживают брюки, которые впервые появились в «Универмаге» – с поясом на завязках и двумя вариантами ростовок.

В новой коллекции сочетания клавиш Control, Escape и Alt становятся внутренней навигацией. Каждая команда предлагает переключиться: сконцентрироваться на главном, сделать шаг в сторону или выбрать альтернативный маршрут.

«Ни один день современного человека не обходится без контакта с диджитал средой. Мы отвечаем на сообщения друзей, пишем напоминания в заметки, ведём рабочие задачи. А можно ли этот технологичный язык, в котором мы проводим дни, перевести в одежду?

Мы вдохновлялись не столько эстетикой клавиатуры, сколько самим ощущением – оставаться собой, даже когда день расписан по минутам. Особенно летом, когда хочется больше свободы и меньше застревать в привычных сценариях и дресс-коде», – комментирует лидер «Универмага» Виктория Василевская.

Вместе с запуском коллекции магазин впервые провёл стритстайл-съёмку. Она стала визуальным продолжением идеи: офис и жизнь теперь существуют одновременно, переплетаясь в ритме города. По задумке, одежда из дропа должна быть одинаково уместна и в зуме, и на улице, и в такси по дороге на встречу.

Коллекция уже доступна на сайте «Универмага».