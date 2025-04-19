«Универмаг» от Точки выпустил весеннюю коллекцию в стиле outdoor, вдохновлённую образом тепловизора

Магазин для предпринимателей «Универмаг» от Точка банка выпустил новую весеннюю коллекцию одежды и аксессуаров в эстетике городского outdoor. Вдохновением для неё стал образ тепловизора — устройства, которое фиксирует тепло и делает его видимым. Эта метафора легла в основу принтов и стала способом переосмыслить, как важно сохранять тепло человеческих связей даже в цифровой среде.

В линейку вошли пять предметов: ветровка, худи, кепка, сумка-сетка и термобутылка. Вещи созданы с расчётом на динамичный городской ритм: они лёгкие, функциональные и устойчивые к переменам. Каждый элемент несёт в себе графические элементы — яркие, пульсирующие принты, отсылающие к тепловым картам.

Команда «Универмага» осознанно обращается к одному из первых визуальных кодов Точки. В 2015 году банк выпустил первую платёжную карту с изображением тепловизора — она стала символом того, что цифровой банк и технологии могут быть человечными. Спустя десять лет Точка сохранила этот подход, а творческая команда переосмыслила знакомую визуальную метафору в новом прочтении — через повседневные вещи, которые сопровождают предпринимателя в работе и жизни.

«Тепловизор показывает, где есть жизнь и движение — так и настоящая поддержка высвечивает то, что не всегда видно сразу: внимательность, доброту, человечность. В этом и есть суть подхода Точки, который мы сохраняем уже десять лет — видеть за технологиями человека», — подчёркивает Виктория Василевская, лидер «Универмага» в Точке.

Коллекция стала сезонным продолжением линейки «Под другим углом» — базовых вещей для предпринимателей, которые выбирают одежду с комфортом и смыслом.

Outdoor – это стиль, изначально вдохновлённый активным отдыхом и жизнью вне помещений. В городской интерпретации он сохраняет свою функциональность: защищает от переменчивой погоды, не сковывает движения и легко адаптируется к разным ритмам дня. Сегодня outdoor стал частью повседневного гардероба.