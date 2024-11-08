Универмаг Точки выпустил новую коллекцию в коллаборации с Beat Films

Магазин «Универмаг» (от банка для предпринимателей и предприятий Точка) в коллаборации с Beat Films выпустил новую коллекцию под названием «Как посмотреть». В коллекцию вошли четыре элемента, каждый из которых переосмысляет тему масштаба.

Выход новой коллекции приурочен к конференции для предпринимателей ТОК, которую Точка организует совместно с командой Beat Films. Главной темой конференции этого года стал «масштаб» — эта же идея отражена и в теме коллекции «Как посмотреть». В неё вошли: двусторонняя футболка, платок в стиле стерео-варио, двусторонний жилет и стерео-стикер.

«Коллекция, вдохновленная темой конференции ТОК, напоминает о возможностях рассуждать, интерпретировать и видеть иначе. Иногда достаточно надеть «обратной стороной» или взглянуть под другим ракурсом. Угол обзора и точка зрения изменятся следом — всё зависит от того, как посмотреть», — комментирует лидер Универмага Виктория Василевская.

«Мы хотели сделать вещи, которые будут напоминать их обладателям, что они сами выбирают угол зрения, под которым смотрят на мир. Иногда правильно заданный вопрос гораздо важнее ответа. Поэтому эти предметы про вопросы, эксперименты и возможность быть собой», — добавляет креативный директор Beat Films, Полина Веденяпина.

Купить вещи из коллекции можно, начиная с 5 ноября на сайте Универмага. Ознакомиться с коллекцией офлайн смогут гости конференции 14 ноября, где будет представлен корнер магазина.

О конференции

Конференция для предпринимателей ТОК пройдет в Москве уже в третий раз. В этом году она состоится 14 ноября на площадке Bounce (Omega Events). На ТОКе выступит более 45 спикеров и предпринимателей из разных сфер, каждый из которых поделится с гостями своим опытом и порассуждает на тему масштаба.