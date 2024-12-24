Универмаг Точки выпустил праздничную коллекцию для тех, кто завязал себя в узел рабочих задач

Магазин для предпринимателей «Универмаг» от банка «Точка» выпустил новогоднюю коллекцию «Что делать, если завязал себя в узел?» в коллаборации с художницей Полиной Парыгиной (POPARYGINA). Вдохновением стал символ 2025 года — змейка, завязанная в узел рабочих задач.

В тёплой коллекции представлены свитшот с вышивкой змейки в песочном и сером цветах, шапка, шарф и набор стикеров.

По задумке авторов, каждый элемент со змейкой на одежде олицетворяет предновогоднюю суету: бесконечный марафон задач, где хаос сменяет порядок, а порядок — хаос. Это иногда сбивает с ног, а порой завязывает нас в узлы. Ответ на вопрос: «Что делать, если завязал себя в узел?» — сохранять спокойствие, уверенность и продолжать двигаться вперёд. Вещи из коллекции напоминают, что любой узел — это не тупик, а новый виток.

«Мы хотим поддержать коллег и напомнить, что продолжать действовать — это смелый выбор. Всем нам иногда важно сохранить спокойствие и даже в самых запутанных ситуациях принять вызов и несмотря на обстоятельства, ресурсы и настрой принять решение "я справлюсь" и найти выход. Принты змеек, созданные Полиной, идеально отражают эту мысль, а её взгляд вдохновляет даже в повседневных вещах», — подчёркивает лидер Универмага Виктория Василевская.

«Для меня это не просто проект — это способ осмысления мира, всматривание в него и соединение иногда противоположных вещей.

Одно из основополагающих ценностей в моей работе — это оптимизм. Даже если кажется, что мир сдавливает тебя в узел всё туже и туже, твоё отношение к этому будет основой от которой можно оттолкнуться. Развязать узел — это про терпение и позитивный настрой с которым легче проходить жизненные неурядицы», — делится художница Полина Парыгина.

Для самых решительных и неуёмных мы подготовили подарок: файл для печати подарочной упаковки со змейками и тематические обои для телефона. Чтобы получить его, достаточно зайти на сайт Универмага, найти праздничную змейку, навести на неё курсор и дождаться, пока она превратится в вихрь конфетти. После этого вы сможете ввести свою почту и скачать подарок.

О коллаборации:

Полина Парыгина (POPARYGINA) — джедай иллюстрации, художница, инфлюенсер. Помимо собственных проектов, в числе её работ коллаборации с Fred Perry, H&M, Bite, Adidas, Avito, Setters, re-feel, Nike и другими. Художница черпает вдохновение в насыщенности жизни и юморе, что и считывается в её отличительной манере творчества — сюрреализме.