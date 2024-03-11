«Чего ты ждёшь?». Утконос призывает предпринимателей меняться в новом рекламном ролике Точки

Точка показала новый рекламный ролик о способности бизнеса жить и развиваться в изменчивой среде. Под слоганом «Меняйся и меняй» банк и рекламное агентство Восход поддерживают предпринимателей, не теряющих энтузиазм в кризисных ситуациях.

Рекламный ролик демонстрирует встречу предпринимателя с необычным собеседником — говорящим утконосом. Предприниматель задумчиво сидит за ноутбуком, на экране ярко мигает надпись «Открыть счёт для бизнеса». Внезапно рядом с ним появляется утконос и с интересом задаёт вопрос предпринимателю: «Чего ты ждёшь?», подталкивая его к принятию решения. В процессе разговора утконос делится своей мудростью: «Я не метафора, я — пример. Я адаптируюсь, я меняюсь, я развиваюсь и так уже 110 миллионов лет». Так герой напоминает, что главная сила предпринимателя сейчас — это способность адаптироваться к новым условиям и меняться самому, меняя всё вокруг.

«Предприниматели – самая гибкая, выносливая и целеустремлённая прослойка общества. И сегодня эти качества уже не про героизм, не про оптимизм, а про мудрость выживания. Мы нашли правильный и симпатичный пример в природе… 110 миллионов лет адаптации к меняющемуся миру. Наша новая кампания — про игру вдолгую, про предпринимателей и банк Точка, который поддерживает и вдохновляет свою аудиторию уже почти 10 лет», — прокомментировал креативный директор агентства Восход Андрей Губайдуллин.

«За последние несколько лет мы привыкли, что реальность меняется слишком быстро и слишком сильно, и эти перемены непредсказуемы. Поэтому, чтобы развиваться и расти, бизнес должен постоянно меняться, искать новые подходы и пересматривать привычные паттерны.

Внешние изменения влияют и на Точку. Поэтому мы меняемся сами: перестраиваем процессы и продукты, чтобы они были максимально актуальны для клиентов, и меняем правила игры на рынке. Мы отличаемся тем, что всегда ставим клиента во главу угла, относимся к каждому клиенту, как к единственному, и делаем всё, чтобы поддержать предпринимателей в турбулентные моменты и помочь им быстро адаптироваться к изменениям. И мы не хотели заявлять об этом пафосно, как это часто принято на рынке: ироничность и способность пошутить даже над самыми непростыми ситуациями — часть характера Точки и нашей аудитории, поэтому в ролике появился именно такой персонаж, как утконос» — комментирует Софья Масленникова, руководитель маркетинга в Точке.

Глобальное сообщение «Меняйся и меняй» объединит ряд рекламных активностей в рамках коммуникационной стратегии бренда на 2024 год, разработанной Восходом. В её основу легли результаты серии исследований целевой аудитории компании.

Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=_zPH5wGTwaw

Состав творческой группы:

Банк Точка

Лидер команды маркетинга: Софья Масленникова

Лидер команды продвижения: Елена Черкашина

Лидер команды интернет-продаж: Татьяна Корнаущенко

Арт-директор: Павел Алексеев

Имиджевый маркетолог: Соня Панасенко

Аккаунт-менеджер на проекте: Екатерина Дунаева

РА «Восход» (агентство)

Продакшн: Daddy’s Film

Режиссёр: Ладо Кватания

Оператор: Денис Фирстов

Продюсер: Егор Соломатин

Ассистент продюсера: Назар Касеев

Второй режиссер: Екатерина Лапошина

Директоры съемочной группы: Виктор Рыбинцев и Александр Пономарь

Кастинг-директор: Маргарита Саяпина

Художник-постановщик: Алексей Яндовский

Художник по реквизиту: Анна Ухина

Художник по костюму: Юлиана Инюшева

Художник по гриму: Игорь Бойков

Монтаж: Кирилл Хандурин

Цветокоррекция: Тимофей Голобородько