Уведомление об изменении адреса места нахождения кредитной организации – ООО «Банк Точка»

Уважаемые Клиенты и Партнеры!



ООО «Банк Точка» (ОГРН 1237700005157, ИНН 9721194461; далее – Банк), расположенный по адресу: 109456, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вешняковский, д. 1, стр. 8, этаж 1, помещ. 43; настоящим уведомляет о принятом решении изменить адрес места нахождения Банка - новый адрес: 109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, помещ. 7Н.

Переезд и изменение адреса будут осуществлены в срок до 31 марта 2024 г.

О дате государственной регистрации изменений в Устав в связи со сменой адреса места нахождения кредитной организации (Банка) будет сообщено дополнительно.

Все обязательства Банка по ранее заключенным договорам и иные условия обслуживания остаются без изменений. За консультацией обращайтесь по телефону: 8 495 787 89 55.

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