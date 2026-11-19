Точка Банк запустил автосоздание интернет-магазинов в сервисе для онлайн-продаж «Витрина» (ранее – Стор). Продавцы, которые только начинают продавать на собственной площадке, получат готовую первоначальную версию магазина под свою сферу деятельности – с типовыми товарами или услугами, готовым наполнением и возможностью подключить свой домен. Перед публикацией им останется актуализировать ассортимент и цены, а при желании адаптировать оформление под фирменный стиль своего бренда.

После открытия счёта в банке сервис анализирует сферу деятельности клиента и автоматически создаёт магазин с подходящей структурой, оформлением и примерами товаров или услуг. Такой сценарий помогает сократить путь от намерения запустить собственный канал продаж до публикации сайта в несколько раз.

Вместе с этим, платформа расширила возможности фирменного оформления. С помощью встроенных ИИ-инструментов продавцы могут быстро подготовить описание бизнеса и ассортимента, а также добавить логотип и баннеры, чтобы выделить новинки, акции и сезонные предложения. Тексты и визуальные материалы можно обновлять под текущие маркетинговые задачи.

«Создать интернет-магазин за несколько минут – ещё не значит начать продавать. Предпринимателю нужно решить, как представить свой бизнес, оформить сайт и показать товары. Когда начинаешь с пустого экрана, эта задача может надолго отложить запуск. Поэтому в Витрине мы пошли дальше конструктора: автоматически создаём для предпринимателя основу магазина с учётом его сферы деятельности – предлагаем оформление, наполнение и примеры товаров, которые обычно продают в таком бизнесе. Он сразу видит, как может выглядеть его магазин.

Доработать готовый магазин проще, чем собирать его с нуля. При этом предприниматель сам решает, каким будет результат. Наша задача – сократить путь от идеи до первых продаж и дать человеку больше времени на развитие бизнеса», – комментирует Николай Нафтулин, лидер сервиса «Витрина» в Точка Банке.

Кроме того, продавцы теперь могут подключить собственный домен – адрес магазина с названием своего бренда. Такой адрес можно размещать в рекламе и социальных сетях, на упаковке, визитках и вывесках, направляя покупателей непосредственно в магазин бренда. Предприниматель получает возможность продвигать собственное название и использовать один адрес в разных каналах коммуникации.

Витрина также расширила способы доставки: продавцы могут предложить покупателям самовывоз из точки продаж и доставку через СДЭК. С учётом подключённых служб доставки покупателям доступны 22 000 ПВЗ по всей России. В ближайший месяц появится возможность подключать курьерскую доставку.

Витрина объединяет интернет-магазин, приём платежей и доставку. Предприниматели в ней могут загружать товары через Excel или импортировать карточки с маркетплейсов. Покупателям доступны оплата картой, через СБП или в рассрочку. Сервис формирует чеки и сразу отправляет их покупателям.