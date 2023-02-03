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Банк для ООО

Откройте счёт и управляйте финансами онлайн в интернет‑банке
Банк для ООО

Зарегистрируем ООО и откроем счёт бесплатно

Оформим документы без бумажных заявлений

Поможем вести бухгалтерию и ЭДО без штрафов

Расчёт налогов и шаблоны документов прямо в интернет‑банке

Проверим операции контрагентов по 115‑ФЗ

Убережём от блокировок, проанализируем операции и оценим риски по ним

Что доступно ООО
с банковским обслуживанием

Разовые платежи и регулярные переводы

Платите поставщикам, уплачивайте налоги и перечисляйте зарплаты сотрудникам через удобный расчётный счёт.

Проводить платежи и переводы

Корпоративная бизнес‑карта

Оплачивайте корпоративные расходы напрямую с карты. Пополняйте счёт через банкоматы и рассчитывайтесь с контрагентами и сотрудниками.

Пользоваться бизнес‑картой

Эквайринг

Убедитесь, что клиенты могут платить так, как им удобно — через терминалы, кассы или по QR‑кодам. 

Эквайринг для ООО

ЭДО в интернет‑банке

Обмен закрывающими документами с контрагентами можно сделать мгновенным. Счета, акты и УПД в ЭДО имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы.

ЭДО

Проверка операций по 115‑ФЗ 

Чтобы счета не блокировали, банк должен проверять операции. Хорошо, когда система заранее подсказывает, какие платежи могут вызвать вопросы.

Контролировать операции по 115‑ФЗ

ВЭД и закупки из Китая

Для работы с зарубежными партнёрами нужен валютный контроль и безопасные платежи. А для закупок из Китая — помощь в поиске поставщиков и логистике.

ВЭД для ООО

Как выбрать банк для ООО

Всё — от прозрачных тарифов до условий для масштабирования —  уже есть в Точка Банке
СтоимостьОткрытие счёта бесплатно, обслуживание — от 0 ₽. Прозрачные тарифы без скрытых комиссий
Лимиты на переводы физлицамПереводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц
Онлайн‑открытиеПодайте заявку на сайте Точка Банка, менеджер перезвонит в течение 30 минут, подберёт тариф и поможет собрать пакет документов
Поддержка24/7 в чате и по телефону. Без ботов, скриптов и долгого ожидания
СервисыВсё для работы и роста: бухгалтерия, ЭДО, валютный контроль, эквайринг, сервисы для работы с самозанятыми и не только
Тарифы на выростПри росте оборотов лимиты увеличиваются, а тарифы становятся выгоднее

Каким ООО подходит Точка Банк

Новым компаниям

Открывайте расчётный счёт онлайн и сразу получайте реквизиты для заключения первых договоров. Поможем подготовить пакет документов. Вы сможете управлять финансами и вести бизнес без визитов в банк.

Тем, кто хочет сменить банк

Поможем открыть счёт и перенести ваши сервисы, пока старый счёт остаётся активным. Мы сами уведомим налоговую, подготовим письма контрагентам и поможем без потерь перевести остаток денег.

Тем, у кого много платежей

Сравните тарифы по платным операциям и сервисам, чтобы оптимизировать расходы. Выбирайте выгодные условия для активного ведения бизнеса и масштабирования.

Компаниям со штатом

Подключайте Зарплатный проект и переводите сотрудникам деньги на карты любых банков с комиссией от 0%. Система сохранит шаблон после первого платежа по реестру и будет формировать перечисления автоматически.

Сервисы для ООО в Точка Банк

Онлайн‑бухгалтерияКонтроль по 115‑ФЗЭквайрингВЭД ЭДОЗарплатный проектБизнес‑картыФонды

Доверьте учёт Онлайн‑бухгалтерии

  • Забудьте о рутине с налогами и отчётами — мы заберём её на себя и сдадим всё точно в срок
  • Оформляйте первичные документы в ЭДО, а остальное сделает сервис

Онлайн‑бухгалтерия для ООО

Как открыть счёт ООО

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он нетиповой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Тарифы для ООО

Для всех
Для селлеров
Начало
950 ₽
в месяц
Подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, сезонного бизнеса
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 400 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽
Снятие наличных
До 50 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 1 500 ₽ за каждые 50 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 100 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 350 ₽ за каждые 50 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
30 платежей в месяц бесплатно
Далее 75 ₽ за каждый
РазвитиеАкция до 10 ноября
0 ₽
в месяц
4 200 ₽
Подойдёт растущим компаниям и ИП с сотрудниками
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽
Снятие наличных
До 300 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 600 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
60 платежей в месяц бесплатно
Далее 50 ₽ за каждый
Корпоративный
25 000 ₽
в месяц
Только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 10 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Снятие наличных
До 5 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
Бесплатно
Персональный менеджер
Изучит ваш бизнес, предложит идеи для роста и подсветит риски
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Частые вопросы

Как выбрать банк для ООО?

Выбирайте банк для ООО в три шага: определите потребности бизнеса, запросите список тарифов и сравните условия.

Шаг 1. Сформулируйте задачи. Поймите, что нужно ООО, кроме базовых платежей. Например, зарплатный проект, валютный контроль, эквайринг или интеграция с вашей бухгалтерией.

Шаг 2. Запросите список тарифы. Узнайте у банков, сколько стоит не просто открыть счёт, а переводить деньги партнёрам и что изменится, когда бизнес станет зарабатывать больше.

Шаг 3. Сравните детали. Посмотрите, где выгоднее тарифы, у кого удобнее приложение, чья поддержка отвечает быстрее и где проще процесс открытия счёта.

Что входит в банковское обслуживание юридических лиц?

Расчётный счёт, платежи и переводы, интернет‑банк и мобильное приложение, бизнес‑карты и сервисы, например: эквайринг, Онлайн‑бухгалтерия, ЭДО, ВЭД, Зарплатный проект.

Какие платежи может делать ООО со счёта?

Платить контрагентам, налоги и взносы, зарплату сотрудникам. Платёжные поручения юрлицам без комиссии на всех тарифах. Переводы физлицам, снятие наличных и лимиты зависят от тарифа.

Нужен ли ООО расчётный счёт?

Расчётный счёт нужен бизнесу для безналичных платежей: принимать оплату от клиентов, платить поставщикам, перечислять налоги, взносы и зарплату.

Можно ли открыть счёт для ООО онлайн?

Заявку можно подать онлайн и загрузить документы. Подписание проходит дистанционно или на встрече с менеджером. Статус открытия виден в интернет‑банке.

Какие документы нужны ООО для открытия счёта?

Паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя и устав, если он нетиповой.

Сколько стоит обслуживание ООО в банке?

Стоимость обслуживания ООО в банке зависит от выбранного тарифа.

На тарифе «Начало» обслуживание стоит 950 ₽ в месяц. Этот тариф подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, а также сезонному бизнесу.

Тариф «Развитие» сейчас стоит 0 ₽ для новых клиентов в первые 3 месяца при открытии счёта до 10 ноября, а его обычная стоимость составляет 4 200 ₽ в месяц. Он подойдёт растущим компаниям. Тариф «Корпоративный» обойдётся в 25 000 ₽ в месяц, предназначен только для компаний и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год.

На всех представленных тарифах можно не платить за обслуживание, если за месяц не было операций. Подробные условия смотрите на странице.

Можно ли перевести действующее ООО в Точка Банк?

Да, это легко сделать. При этом закрывать старый счёт сразу не обязательно — вы можете оставить его активным, пока настраиваете процессы. Чтобы перевод прошёл бесшовно, выполните три простых шага:

1. Откройте счёт в Точка Банке. Это займёт минимум времени, а реквизиты вы получите сразу.

2. Обновите данные для бизнеса. Укажите новый счёт там, где это необходимо:

- в договорах с клиентами и поставщиками;

- в настройках эквайринга, чтобы выручка приходила на счёт в Точка Банк;

- в ЭДО;

- в зарплатном проекте для сотрудников.

3. Предупредите партнёров. Разошлите информационное письмо об изменении реквизитов, чтобы они отправляли платежи на новый счёт.

Можно ли получить реквизиты до открытия счёта?

Да, номер счёта можно зарезервировать онлайн, пока банк проверяет данные. Если оформление не завершить, резерв аннулируется.

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