Выбирайте банк для ООО в три шага: определите потребности бизнеса, запросите список тарифов и сравните условия.

Шаг 1. Сформулируйте задачи. Поймите, что нужно ООО, кроме базовых платежей. Например, зарплатный проект, валютный контроль, эквайринг или интеграция с вашей бухгалтерией.

Шаг 2. Запросите список тарифы. Узнайте у банков, сколько стоит не просто открыть счёт, а переводить деньги партнёрам и что изменится, когда бизнес станет зарабатывать больше.

Шаг 3. Сравните детали. Посмотрите, где выгоднее тарифы, у кого удобнее приложение, чья поддержка отвечает быстрее и где проще процесс открытия счёта.