Зарегистрируем ООО и откроем счёт бесплатно
Оформим документы без бумажных заявлений
Поможем вести бухгалтерию и ЭДО без штрафов
Расчёт налогов и шаблоны документов прямо в интернет‑банке
Проверим операции контрагентов по 115‑ФЗ
Убережём от блокировок, проанализируем операции и оценим риски по ним
Платите поставщикам, уплачивайте налоги и перечисляйте зарплаты сотрудникам через удобный расчётный счёт.
Оплачивайте корпоративные расходы напрямую с карты. Пополняйте счёт через банкоматы и рассчитывайтесь с контрагентами и сотрудниками.
Убедитесь, что клиенты могут платить так, как им удобно — через терминалы, кассы или по QR‑кодам.
Обмен закрывающими документами с контрагентами можно сделать мгновенным. Счета, акты и УПД в ЭДО имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы.
Чтобы счета не блокировали, банк должен проверять операции. Хорошо, когда система заранее подсказывает, какие платежи могут вызвать вопросы.
Для работы с зарубежными партнёрами нужен валютный контроль и безопасные платежи. А для закупок из Китая — помощь в поиске поставщиков и логистике.
|Стоимость
|Открытие счёта бесплатно, обслуживание — от 0 ₽. Прозрачные тарифы без скрытых комиссий
|Лимиты на переводы физлицам
|Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц
|Онлайн‑открытие
|Подайте заявку на сайте Точка Банка, менеджер перезвонит в течение 30 минут, подберёт тариф и поможет собрать пакет документов
|Поддержка
|24/7 в чате и по телефону. Без ботов, скриптов и долгого ожидания
|Сервисы
|Всё для работы и роста: бухгалтерия, ЭДО, валютный контроль, эквайринг, сервисы для работы с самозанятыми и не только
|Тарифы на вырост
|При росте оборотов лимиты увеличиваются, а тарифы становятся выгоднее
Новым компаниям
Открывайте расчётный счёт онлайн и сразу получайте реквизиты для заключения первых договоров. Поможем подготовить пакет документов. Вы сможете управлять финансами и вести бизнес без визитов в банк.
Тем, кто хочет сменить банк
Поможем открыть счёт и перенести ваши сервисы, пока старый счёт остаётся активным. Мы сами уведомим налоговую, подготовим письма контрагентам и поможем без потерь перевести остаток денег.
Тем, у кого много платежей
Сравните тарифы по платным операциям и сервисам, чтобы оптимизировать расходы. Выбирайте выгодные условия для активного ведения бизнеса и масштабирования.
Компаниям со штатом
Подключайте Зарплатный проект и переводите сотрудникам деньги на карты любых банков с комиссией от 0%. Система сохранит шаблон после первого платежа по реестру и будет формировать перечисления автоматически.
Доверьте учёт Онлайн‑бухгалтерии
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откроем счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
Выбирайте банк для ООО в три шага: определите потребности бизнеса, запросите список тарифов и сравните условия.
Шаг 1. Сформулируйте задачи. Поймите, что нужно ООО, кроме базовых платежей. Например, зарплатный проект, валютный контроль, эквайринг или интеграция с вашей бухгалтерией.
Шаг 2. Запросите список тарифы. Узнайте у банков, сколько стоит не просто открыть счёт, а переводить деньги партнёрам и что изменится, когда бизнес станет зарабатывать больше.
Шаг 3. Сравните детали. Посмотрите, где выгоднее тарифы, у кого удобнее приложение, чья поддержка отвечает быстрее и где проще процесс открытия счёта.
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Платить контрагентам, налоги и взносы, зарплату сотрудникам. Платёжные поручения юрлицам без комиссии на всех тарифах. Переводы физлицам, снятие наличных и лимиты зависят от тарифа.
Расчётный счёт нужен бизнесу для безналичных платежей: принимать оплату от клиентов, платить поставщикам, перечислять налоги, взносы и зарплату.
Заявку можно подать онлайн и загрузить документы. Подписание проходит дистанционно или на встрече с менеджером. Статус открытия виден в интернет‑банке.
Паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя и устав, если он нетиповой.
Стоимость обслуживания ООО в банке зависит от выбранного тарифа.
На тарифе «Начало» обслуживание стоит 950 ₽ в месяц. Этот тариф подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, а также сезонному бизнесу.
Тариф «Развитие» сейчас стоит 0 ₽ для новых клиентов в первые 3 месяца при открытии счёта до 10 ноября, а его обычная стоимость составляет 4 200 ₽ в месяц. Он подойдёт растущим компаниям. Тариф «Корпоративный» обойдётся в 25 000 ₽ в месяц, предназначен только для компаний и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год.
На всех представленных тарифах можно не платить за обслуживание, если за месяц не было операций. Подробные условия смотрите на странице.
Да, это легко сделать. При этом закрывать старый счёт сразу не обязательно — вы можете оставить его активным, пока настраиваете процессы. Чтобы перевод прошёл бесшовно, выполните три простых шага:
1. Откройте счёт в Точка Банке. Это займёт минимум времени, а реквизиты вы получите сразу.
2. Обновите данные для бизнеса. Укажите новый счёт там, где это необходимо:
- в договорах с клиентами и поставщиками;
- в настройках эквайринга, чтобы выручка приходила на счёт в Точка Банк;
- в ЭДО;
- в зарплатном проекте для сотрудников.
3. Предупредите партнёров. Разошлите информационное письмо об изменении реквизитов, чтобы они отправляли платежи на новый счёт.
Да, номер счёта можно зарезервировать онлайн, пока банк проверяет данные. Если оформление не завершить, резерв аннулируется.