Отзовите согласие на обработку персональных данных
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Как отозвать согласие на обработку
персональных данных
Теперь это просто — достаточно заполнить заявку
Зачем нужна эта заявка?
С её помощью вы можете отозвать согласие на обработку персональных данных. Больше не нужно искать юридические адреса и писать письма — Точка упростила этот процесс.
Как её заполнить?
1.Указать свои данные: ФИО, дату рождения, контакты 2.Проверить, чтобы всё было заполнено верно, иначе мы не сможем подтвердить личность и обработать запрос 3.Подтвердить заявку кодом из СМС
Когда придёт ответ?
В соответствии с ч. 4 ст. 21 ФЗ‑152 «О персональных данных», мы отправим ответ на указанную почту в течение 30 календарных дней
Нужно ли писать дополнительные заявления?
Нет, заполненной заявки достаточно