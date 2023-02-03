Отзовите согласие на обработку персональных данных

Теперь это просто — достаточно заполнить заявку

Зачем нужна эта заявка? С её помощью вы можете отозвать согласие на обработку персональных данных. Больше не нужно искать юридические адреса и писать письма — Точка упростила этот процесс.

Как её заполнить? 1.Указать свои данные: ФИО, дату рождения, контакты 2.Проверить, чтобы всё было заполнено верно, иначе мы не сможем подтвердить личность и обработать запрос 3.Подтвердить заявку кодом из СМС

Когда придёт ответ? В соответствии с ч. 4 ст. 21 ФЗ‑152 «О персональных данных», мы отправим ответ на указанную почту в течение 30 календарных дней