3 месяца бесплатно на тарифах «Развитие» и «Селлер»
Когда можно подать заявку
1 декабря 2025 — 15 декабря 2026
Кто может участвовать
Новые клиенты Точка Банка
Что вы получите
Скидку 100% на первые 3 месяца обслуживания счёта на тарифе «Развитие» или «Селлер». Далее — 4 200 ₽ в месяц.
В тарифы входят:
- бесплатные платежи в любом количестве;
- на тарифе «Развитие» — лимит до 1 000 000 ₽ на переводы физлицам и до 300 000 ₽ на снятие наличных без комиссии;
- на тарифе «Селлер» — лимит до 5 000 000 ₽ на переводы дохода с маркетплейсов и до 400 000 ₽ на переводы физлицам без комиссии;
- для ИП без сотрудников на УСН — бесплатная бухгалтерия.
Как участвовать в акции
1
Оставить заявку на открытие счёта
С 1 декабря 2025 по 15 декабря 2026 включительно
2
Выбрать бесплатное обслуживание счёта на 3 месяца
Среди других стартовых бонусов, которые будут предложены всем, кто откроет счёт со 2 июля 2026 по 12 ноября 2026 включительно — в рамках акции «Добро пожаловать!»
3
Открыть счёт
С 1 декабря 2025 по 15 декабря 2026 включительно
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