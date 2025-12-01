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Что вы получите
Скидку 100% на первые 3 месяца обслуживания счёта на тарифе «Развитие» или «Селлер». Далее — 4 200 ₽ в месяц.

В тарифы входят:

  • бесплатные платежи в любом количестве;
  • на тарифе «Развитие» — лимит до 1 000 000 ₽ на переводы физлицам и до 300 000 ₽ на снятие наличных без комиссии;
  • на тарифе «Селлер» — лимит до 5 000 000 ₽ на переводы дохода с маркетплейсов и до 400 000 ₽ на переводы физлицам без комиссии;
  • для ИП без сотрудников на УСН — бесплатная бухгалтерия.

Как участвовать в акции

1
Оставить заявку на открытие счёта

С 1 декабря 2025 по 15 декабря 2026 включительно

2
Выбрать бесплатное обслуживание счёта на 3 месяца

Среди других стартовых бонусов, которые будут предложены всем, кто откроет счёт со 2 июля 2026 по 12 ноября 2026 включительно — в рамках акции «Добро пожаловать!»

3
Открыть счёт

С 1 декабря 2025 по 15 декабря 2026 включительно

Подробные условия акции
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8 (800) 600 46 57
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Бессрочно

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3 месяца бесплатно на тарифах «Развитие» и «Селлер»