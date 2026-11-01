Акции на тарифе «Можно всё»
Когда проходит акция
Кто может участвовать
ДМС можно оформить на себя или близкого человека. Если у вас уже есть ДМС по программе лояльности Точка Банка, новую страховку можно оформить на близкого возрастом от 18 до 65 лет.
Как участвовать в акции
Откройте счёт в Точка Банк, если его нет
С 5 ноября 2026 по 31 декабря 2027 включительно. Если счёт есть, можете сразу переходить ко второму шагу.
Подключите тариф «Можно всё»
С 5 ноября 2026 по 31 декабря 2027 включительно
Получите ДМС для себя или близкого со стоматологией
После оплаты тарифа мы пришлём промокод, который нужно активировать в приложении нашего партнёра — страховой компании «Лучи». Полис продлевается каждый месяц до конца действия акции, если вы оплачиваете тариф «Можно всё».
Получите +1% к ставке по депозитам
При размещении на срок от 1 до 13 дней включительно и суммой от 3 000 000 ₽. Повышенная ставка действует до конца акции, если вы оплачиваете тариф «Можно всё».