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Что вы получите
ДМС со стоматологией и +1% к ставке по депозитам

ДМС можно оформить на себя или близкого человека. Если у вас уже есть ДМС по программе лояльности Точка Банка, новую страховку можно оформить на близкого возрастом от 18 до 65 лет.

Как участвовать в акции

1
Откройте счёт в Точка Банк, если его нет

С 5 ноября 2026 по 31 декабря 2027 включительно. Если счёт есть, можете сразу переходить ко второму шагу.

2
Подключите тариф «Можно всё»

С 5 ноября 2026 по 31 декабря 2027 включительно

3
Получите ДМС для себя или близкого со стоматологией

После оплаты тарифа мы пришлём промокод, который нужно активировать в приложении нашего партнёра — страховой компании «Лучи». Полис продлевается каждый месяц до конца действия акции, если вы оплачиваете тариф «Можно всё».

4
Получите +1% к ставке по депозитам

При размещении на срок от 1 до 13 дней включительно и суммой от 3 000 000 ₽. Повышенная ставка действует до конца акции, если вы оплачиваете тариф «Можно всё».

Правила проведения акции «ДМС для себя или близкого со стоматологией»

Актуально c 05.11.2026 г. до 31.12.2027

Правила проведения акции «+1 к ставке по депозиту»

Действует c 05.11.2026 г. до 31.12.2027

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