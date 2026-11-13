Чёрная пятница — 2026
Когда проходят акции
Кто может участвовать
Участники акций могут получить самые выгодные условия от Точка Банка:
- Повышенный лимит до 2 000 000 ₽ на переводы физлицам с тарифом «Можно всё»
- Онлайн-бухгалтерия и Транспортный ЭДО со скидкой 30%
- ЭДО со скидкой 20%
- Приём платежей по сниженной ставке
- Первый платёж за границу с комиссией 1 ₽
Общая выгода составит более 200 000 ₽! Полные условия всех акций вы найдёте в закреплённом ниже документе.
Как участвовать в акции
Акция «Тариф „Можно всё“ со скидкой 70% на полгода»
Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на тарифе «Можно всё» до 21 декабря 2026 включительно. Чтобы сохранить скидку с пятого месяца, среднемесячный остаток на счёте за предыдущий месяц должен быть не меньше 1 000 000 ₽.
Если вы открыли счёт с 1 до 19 числа включительно, скидка применится в текущем месяце и в следующие 5 месяцев. Если вы открыли счёт 20 числа или позже, скидка применится до конца текущего месяца и в следующие 6 месяцев.
Акция «+2 к ставке по депозиту»
Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на тарифе «Можно всё» до 21 декабря 2026 включительно. Вы получите +2% к ставке по депозиту «Универсальный» при размещении на срок от 1 до 13 дней включительно и суммой от 100 000 ₽. Повышенная ставка действует до 31 января 2027 включительно, если вы остаётесь на тарифе «Можно всё».
Акция «ДМС на 2 месяца для себя или близкого»
Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно и откройте счёт до 21 декабря 2026 включительно. После этого в течение 30 дней, но не позднее 20 января 2027 потратьте со счёта не менее 5 000 ₽.
Мы пришлём промокод, который нужно активировать до конца месяца в приложении нашего партнёра — страховой компании «Лучи». Чтобы полис продолжал действовать в следующий месяц, снова совершите платёж со счёта в Точка Банке на общую сумму от 5 000 ₽.
Акция «ДМС для бизнеса со скидкой до 20%»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно, откройте счёт и оплатите ДМС до 21 декабря 2026 включительно. Если счёт есть, оплатите ДМС до 30 декабря 2026 включительно — для этого подайте заявку на сайте или в интернет-банке. Скидка на команду от 3 до 9 человек — 10%, от 10 человек и больше — 20%.
Акция «Скидка 30% на Онлайн-бухгалтерию»
Если у вас есть счёт в Точка Банке, вам нужно впервые подключить сервис до 30 ноября 2026 включительно на тарифе «Всё включено» или «Под контролем».
Если счёта нет, для участия в акции ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 должна составлять не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. В таком случае подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно и откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», до 21 декабря 2026 включительно. Далее подключите сервис на тарифе «Всё включено» или «Под контролем» до 21 декабря 2026 включительно.
Акция «Скидка 20% на ЭДО»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно. Если у вас уже есть счёт, подключите сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно.
В обоих случаях вы сможете принять участие в акции, если ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 составляла не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. Скидка действует при выборе тарифа на 600 или 2 000 документов.
Акция «Скидка 30% на Транспортный ЭДО»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно, откройте счёт и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно.
Клиенты со счётом в Точка Банке смогут принять участие в акции, если годовая выручка составляла от 20 000 000 ₽ без учёта НДС. Для получения скидки нужно подключить сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно.
Акция «Выплата зарплаты без комиссии до 7 месяцев»
Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно, откройте счёт на тарифе «Начало» и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно. Первый месяц скидка действует на все выплаты, далее до 31 мая 2027 включительно — при выплатах от 500 000 ₽ за прошлый месяц.
Акция «До 10 000 баллов или 5 месяцев обслуживания со скидкой до 50% — на выбор»
Рекомендуйте Точка Банк — подарим бонус за каждого, кто оставит заявку по вашей рекомендации до 21 декабря 2026 включительно и откроет счёт до 30 декабря 2026 включительно.
После этого вы сами выбираете бонус в интернет-банке — важно сделать это в течение 7 дней:
- До 10 000 баллов программы лояльности
- Скидку до 50% на 5 месяцев обслуживания — размер скидки зависит от вашего тарифа
Акция «Выгода на год: от 1,14% по торговому эквайрингу и аренда терминала за 1 ₽»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. После этого откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», и впервые подайте заявку на подключение торгового эквайринга до 21 декабря 2026 включительно. Если у вас уже есть счёт, впервые подайте заявку на подключение торгового эквайринга в интернет-банке до 21 декабря 2026 включительно. В обоих случаях нужно успеть заключить договор на услугу до 20 января 2027 включительно.
Вы сможете принять участие в акции, если ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 составляла не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. Участники получат сниженную ставку от 1,14% до 2,99% в зависимости от MCC-кода и возможность арендовать 1 терминал за 1 ₽ до 31 декабря 2027 включительно.
Акция «Ставка по интернет-эквайрингу — от 1,5% на год»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. После этого откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», и впервые подайте заявку на подключение интернет-эквайринга до 21 декабря 2026 включительно. Если у вас уже есть счёт, впервые подайте заявку на подключение интернет-эквайринга в интернет-банке до 21 декабря 2026 включительно. В обоих случаях нужно успеть заключить договор на услугу до 20 января 2027 включительно.
Вы сможете принять участие в акции, если ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 составляла не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. Участники получат сниженную ставку от 1,5% до 2,8% в зависимости от MCC-кода до 31 декабря 2027 включительно.
Акция «Платежи за границу с комиссией 1 ₽ — в течение месяца»
Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на тарифе «Развитие» или «Можно всё» до 21 декабря 2026 включительно. В течение 30 дней после открытия счёта вы сможете отправить первый платёж за границу с комиссией 1 ₽.
Акция «Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно и откройте счёт до 21 декабря 2026 включительно. Со счётом в Точка Банке вам нужно подать заявку на закупку до 21 декабря 2026 включительно и оплатить её в течение 45 дней.
Акция доступна, если вы впервые оформляете закупку из-за рубежа через сервис. Вы получите скидку 30% на комиссию за первую закупку товаров из-за рубежа стоимостью от 500 000 ₽. С учётом скидки комиссия составит 7% от стоимости заказа до 2 000 000 ₽ или 3,5%, если стоимость заказа более 2 000 000 ₽.
Акция «Скидка 30% на Единый кабинет селлера»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно на тарифе «Максимальный». Если у вас уже есть счёт, впервые подключите сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно на тарифе «Максимальный».
В обоих случаях вы сможете принять участие в акции, если ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 составляла не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. После подключения сервиса вы получите бесплатный доступ на 14 дней. Если оплатить сервис в течение 14 дней после подключения, вы получите скидку 30%, но не более 50 000 ₽.
Акция «Удвоенный срок подписки на MPSTATS»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно.
Если у вас уже есть счёт, подключите сервис в интернет-банке до 21 декабря 2026 включительно. Удвоить подписку можно на сроках от 1 до 6 месяцев. Акция действует на тарифах MPSTATS «Базовый», «Бизнес» и «Корпоративный».
Акция «Скидка 50% на ведение магазина с MPSTATS Консалтинг»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно. Если у вас уже есть счёт, подключите сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно.
Чтобы участвовать в акции, нужно либо открыть счёт на тарифе «Можно всё», либо иметь годовую выручку от 20 000 000 ₽ без НДС. В таком случае вы сможете заключить договор о приобретение услуг у MPSTATS Консалтинг до 20 января 2027 включительно.
Акция «3 месяца подписки на сервисы контроля рисков — со скидкой 30%»
Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на любом тарифе, кроме «Корпоративного», и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно.
Если у вас уже есть счёт на любом тарифе, кроме «Корпоративный» и «Всё и сразу», подключите сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно.
Акция «Месяц поездок на такси — за наш счёт»
Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно и откройте счёт до 21 декабря 2026 включительно. Чтобы участвовать в акции, нужно иметь счёт на тарифе «Можно всё» либо годовую выручку от 20 000 000 ₽ без учёта НДС.
Оплачивайте поездки на Яндекс Такси картой Точка Банка и получайте кешбэк 100% баллами в течение 30 дней после открытия счёта. Максимум можно получить 5 000 баллов сверх лимита программы лояльности.