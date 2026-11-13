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Что вы получите
–70% на тариф «Можно всё» с повышенными лимитами и ДМС, скидки на наши сервисы и другие бонусы

Участники акций могут получить самые выгодные условия от Точка Банка:

  • Повышенный лимит до 2 000 000 ₽ на переводы физлицам с тарифом «Можно всё»
  • Онлайн-бухгалтерия и Транспортный ЭДО со скидкой 30%
  • ЭДО со скидкой 20%
  • Приём платежей по сниженной ставке
  • Первый платёж за границу с комиссией 1 ₽

Общая выгода составит более 200 000 ₽! Полные условия всех акций вы найдёте в закреплённом ниже документе. 

Как участвовать в акции

1
Акция «Тариф „Можно всё“ со скидкой 70% на полгода»

Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на тарифе «Можно всё» до 21 декабря 2026 включительно. Чтобы сохранить скидку с пятого месяца, среднемесячный остаток на счёте за предыдущий месяц должен быть не меньше 1 000 000 ₽.

Если вы открыли счёт с 1 до 19 числа включительно, скидка применится в текущем месяце и в следующие 5 месяцев. Если вы открыли счёт 20 числа или позже, скидка применится до конца текущего месяца и в следующие 6 месяцев.

2
Акция «+2 к ставке по депозиту»

Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на тарифе «Можно всё» до 21 декабря 2026 включительно. Вы получите +2% к ставке по депозиту «Универсальный» при размещении на срок от 1 до 13 дней включительно и суммой от 100 000 ₽. Повышенная ставка действует до 31 января 2027 включительно, если вы остаётесь на тарифе «Можно всё».

3
Акция «​​ДМС на 2 месяца для себя или близкого»

Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно и откройте счёт до 21 декабря 2026 включительно. После этого в течение 30 дней, но не позднее 20 января 2027 потратьте со счёта не менее 5 000 ₽. 

Мы пришлём промокод, который нужно активировать до конца месяца в приложении нашего партнёра — страховой компании «Лучи». Чтобы полис продолжал действовать в следующий месяц, снова совершите платёж со счёта в Точка Банке на общую сумму от 5 000 ₽.

4
Акция «ДМС для бизнеса со скидкой до 20%»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно, откройте счёт и оплатите ДМС до 21 декабря 2026 включительно. Если счёт есть, оплатите ДМС до 30 декабря 2026 включительно — для этого подайте заявку на сайте или в интернет-банке. Скидка на команду от 3 до 9 человек — 10%, от 10 человек и больше — 20%.

5
Акция «Скидка 30% на Онлайн-бухгалтерию»

Если у вас есть счёт в Точка Банке, вам нужно впервые подключить сервис до 30 ноября 2026 включительно на тарифе «Всё включено» или «Под контролем». 

Если счёта нет, для участия в акции ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 должна составлять не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. В таком случае подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно и откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», до 21 декабря 2026 включительно. Далее подключите сервис на тарифе «Всё включено» или «Под контролем» до 21 декабря 2026 включительно.

6
Акция «Скидка 20% на ЭДО»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно. Если у вас уже есть счёт, подключите сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно.

В обоих случаях вы сможете принять участие в акции, если ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 составляла не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. Скидка действует при выборе тарифа на 600 или 2 000 документов.

7
Акция «Скидка 30% на Транспортный ЭДО»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно, откройте счёт и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно. 

Клиенты со счётом в Точка Банке смогут принять участие в акции, если годовая выручка составляла от 20 000 000 ₽ без учёта НДС. Для получения скидки нужно подключить сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно.

8
Акция «Выплата зарплаты без комиссии до 7 месяцев»

Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно, откройте счёт на тарифе «Начало» и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно.  Первый месяц скидка действует на все выплаты, далее до 31 мая 2027 включительно — при выплатах от 500 000 ₽ за прошлый месяц.

9
Акция «До 10 000 баллов или 5 месяцев обслуживания со скидкой до 50% — на выбор»

Рекомендуйте Точка Банк — подарим бонус за каждого, кто оставит заявку по вашей рекомендации до 21 декабря 2026 включительно и откроет счёт до 30 декабря 2026 включительно. 

После этого вы сами выбираете бонус в интернет-банке — важно сделать это в течение 7 дней: 

  • До 10 000 баллов программы лояльности
  • Скидку до 50% на 5 месяцев обслуживания — размер скидки зависит от вашего тарифа
10
Акция «Выгода на год: от 1,14% по торговому эквайрингу и аренда терминала за 1 ₽»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. После этого откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», и впервые подайте заявку на подключение торгового эквайринга до 21 декабря 2026 включительно. Если у вас уже есть счёт, впервые подайте заявку на подключение торгового эквайринга в интернет-банке до 21 декабря 2026 включительно. В обоих случаях нужно успеть заключить договор на услугу до 20 января 2027 включительно.

Вы сможете принять участие в акции, если ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 составляла не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. Участники получат сниженную ставку от 1,14% до 2,99% в зависимости от MCC-кода и возможность арендовать 1 терминал за 1 ₽ до 31 декабря 2027 включительно.

11
Акция «Ставка по интернет-эквайрингу — от 1,5% на год»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. После этого откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», и впервые подайте заявку на подключение интернет-эквайринга до 21 декабря 2026 включительно. Если у вас уже есть счёт, впервые подайте заявку на подключение интернет-эквайринга в интернет-банке до 21 декабря 2026 включительно. В обоих случаях нужно успеть заключить договор на услугу до 20 января 2027 включительно.

Вы сможете принять участие в акции, если ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 составляла не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. Участники получат сниженную ставку от 1,5% до 2,8% в зависимости от MCC-кода до 31 декабря 2027 включительно.

12
Акция «Платежи за границу с комиссией 1 ₽ — в течение месяца»

Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на тарифе «Развитие» или «Можно всё» до 21 декабря 2026 включительно. В течение 30 дней после открытия счёта вы сможете отправить первый платёж за границу с комиссией 1 ₽.

13
Акция «Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно и откройте счёт до 21 декабря 2026 включительно. Со счётом в Точка Банке вам нужно подать заявку на закупку до 21 декабря 2026 включительно и оплатить её в течение 45 дней.

Акция доступна, если вы впервые оформляете закупку из-за рубежа через сервис. Вы получите скидку 30% на комиссию за первую закупку товаров из-за рубежа стоимостью от 500 000 ₽. С учётом скидки комиссия составит 7% от стоимости заказа до 2 000 000 ₽ или 3,5%, если стоимость заказа более 2 000 000 ₽.

14
Акция «Скидка 30% на Единый кабинет селлера»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на любом тарифе, кроме «Можно всё», и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно на тарифе «Максимальный». Если у вас уже есть счёт, впервые подключите сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно на тарифе «Максимальный».

В обоих случаях вы сможете принять участие в акции, если ваша годовая выручка в 2024, 2025 и 2026 составляла не более 19 999 999 ₽ без учёта НДС. После подключения сервиса вы получите бесплатный доступ на 14 дней. Если оплатить сервис в течение 14 дней после подключения, вы получите скидку 30%, но не более 50 000 ₽.

15
Акция «Удвоенный срок подписки на MPSTATS»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно. 

Если у вас уже есть счёт, подключите сервис в интернет-банке до 21 декабря 2026 включительно. Удвоить подписку можно на сроках от 1 до 6 месяцев. Акция действует на тарифах MPSTATS «Базовый», «Бизнес» и «Корпоративный». 

16
Акция «Скидка 50% на ведение магазина с MPSTATS Консалтинг»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно. Если у вас уже есть счёт, подключите сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно. 

Чтобы участвовать в акции, нужно либо открыть счёт на тарифе «Можно всё», либо иметь годовую выручку от 20 000 000 ₽ без НДС. В таком случае вы сможете заключить договор о приобретение услуг у MPSTATS Консалтинг до 20 января 2027 включительно.

17
Акция «3 месяца подписки на сервисы контроля рисков — со скидкой 30%»

Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на любом тарифе, кроме «Корпоративного», и подключите сервис до 21 декабря 2026 включительно. 

Если у вас уже есть счёт на любом тарифе, кроме «Корпоративный» и «Всё и сразу», подключите сервис в интернет-банке до 30 ноября 2026 включительно.

18
Акция «Месяц поездок на такси — за наш счёт»

Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно и откройте счёт до 21 декабря 2026 включительно. Чтобы участвовать в акции, нужно иметь счёт на тарифе «Можно всё» либо годовую выручку от 20 000 000 ₽ без учёта НДС. 

Оплачивайте поездки на Яндекс Такси картой Точка Банка и получайте кешбэк 100% баллами в течение 30 дней после открытия счёта. Максимум можно получить 5 000 баллов сверх лимита программы лояльности.

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