Подайте заявку на открытие счёта до 30 ноября 2026 включительно. Откройте счёт на тарифе «Можно всё» до 21 декабря 2026 включительно. Чтобы сохранить скидку с пятого месяца, среднемесячный остаток на счёте за предыдущий месяц должен быть не меньше 1 000 000 ₽.

Если вы открыли счёт с 1 до 19 числа включительно, скидка применится в текущем месяце и в следующие 5 месяцев. Если вы открыли счёт 20 числа или позже, скидка применится до конца текущего месяца и в следующие 6 месяцев.