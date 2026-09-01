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Полис ДМС для себя или близкого

Чтобы получить полис, вам нужно достичь уровня «Премьер-лига» в программе лояльности Точка Банка. Для этого выполните одно из условий в течение месяца:

  • поддерживайте среднемесячный остаток на счетах от 5 млн ₽;
  • совершайте покупки по карте на сумму от 100 000 ₽;
  • поддерживайте среднемесячный остаток от 3 млн ₽ и совершайте покупки по карте от 50 000 ₽;
  • оплачивайте 4 или 5 сервисов Точка Банка.

Мы пришлём вам промокод для получения ДМС в интернет-банке. Его нужно ввести на сайте нашего партнёра — компании «Лучи». Полис можно оформить на себя или другого человека.

Как участвовать в акции

1
Открыть счёт в Точка Банк, если его нет

До 28 февраля 2027 включительно

2
Получить промокод на уровне «Премьер‑лига»

Выполните одно из условий для достижения «Премьерлиги». После перехода на новый уровень промокод появится в интернет-банке.

3
Оформить полис ДМС

До 28 февраля 2027 включительно активируйте промокод в приложении компании «Лучи». Там же укажите, кто будет пользоваться ДМС — после этого изменить владельца полиса уже не получится.

4
Пользоваться ДМС

Пока ваш уровень «Премьер‑лига», ДМС автоматически продлевается каждый месяц вплоть до окончания акции. Если перейдёте в «Высшую лигу», полис продолжит действовать уже по расширенной программе — со стоматологией. На уровне «Первая лига» ДМС не предоставляется.

Подробные условия акции
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ДМС или баллы за траты в двух категориях — на ваш выбор