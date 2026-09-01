ДМС или баллы за траты в двух категориях — на ваш выбор
Когда проходит акция
Кто может участвовать
Чтобы получить полис, вам нужно достичь уровня «Премьер-лига» в программе лояльности Точка Банка. Для этого выполните одно из условий в течение месяца:
- поддерживайте среднемесячный остаток на счетах от 5 млн ₽;
- совершайте покупки по карте на сумму от 100 000 ₽;
- поддерживайте среднемесячный остаток от 3 млн ₽ и совершайте покупки по карте от 50 000 ₽;
- оплачивайте 4 или 5 сервисов Точка Банка.
Мы пришлём вам промокод для получения ДМС в интернет-банке. Его нужно ввести на сайте нашего партнёра — компании «Лучи». Полис можно оформить на себя или другого человека.
Как участвовать в акции
Открыть счёт в Точка Банк, если его нет
До 28 февраля 2027 включительно
Получить промокод на уровне «Премьер‑лига»
Выполните одно из условий для достижения «Премьер‑лиги». После перехода на новый уровень промокод появится в интернет-банке.
Оформить полис ДМС
До 28 февраля 2027 включительно активируйте промокод в приложении компании «Лучи». Там же укажите, кто будет пользоваться ДМС — после этого изменить владельца полиса уже не получится.
Пользоваться ДМС
Пока ваш уровень «Премьер‑лига», ДМС автоматически продлевается каждый месяц вплоть до окончания акции. Если перейдёте в «Высшую лигу», полис продолжит действовать уже по расширенной программе — со стоматологией. На уровне «Первая лига» ДМС не предоставляется.