ДМС или баллы за траты в двух категориях — на ваш выбор

Полис ДМС для себя или близкого

Чтобы получить полис, вам нужно достичь уровня «Премьер-лига» в программе лояльности Точка Банка. Для этого выполните одно из условий в течение месяца:

поддерживайте среднемесячный остаток на счетах от 5 млн ₽;

совершайте покупки по карте на сумму от 100 000 ₽;

поддерживайте среднемесячный остаток от 3 млн ₽ и совершайте покупки по карте от 50 000 ₽;

оплачивайте 4 или 5 сервисов Точка Банка.

Мы пришлём вам промокод для получения ДМС в интернет-банке. Его нужно ввести на сайте нашего партнёра — компании «Лучи». Полис можно оформить на себя или другого человека.