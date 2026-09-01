ДМС в программе лояльности — для участников Высшей лиги

Полис ДМС со стоматологией для себя или близкого

Чтобы получить полис, вам нужно достичь уровня «Высшая лига» в программе лояльности Точка Банка. Для этого выполните одно из условий в течение месяца:

поддерживайте среднемесячный остаток на счетах от 30 млн ₽;

совершайте покупки по карте на сумму от 500 000 ₽;

поддерживайте среднемесячный остаток от 20 млн ₽ и совершайте покупки по карте от 200 000 ₽;

оплачивайте от 6 сервисов Точка Банка;

обслуживайтесь на тарифе «Корпоративный».

Мы пришлём вам промокод для получения ДМС в интернет-банке. Его нужно ввести на сайте нашего партнёра — компании «Лучи». Полис можно оформить на себя или другого человека.

Если вы попали в Высшую лигу ещё до 1 сентября 2026, стоматология автоматически добавится в ваш полис.