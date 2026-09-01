ДМС в программе лояльности — для участников Высшей лиги
Когда проходит акция
Кто может участвовать
Чтобы получить полис, вам нужно достичь уровня «Высшая лига» в программе лояльности Точка Банка. Для этого выполните одно из условий в течение месяца:
- поддерживайте среднемесячный остаток на счетах от 30 млн ₽;
- совершайте покупки по карте на сумму от 500 000 ₽;
- поддерживайте среднемесячный остаток от 20 млн ₽ и совершайте покупки по карте от 200 000 ₽;
- оплачивайте от 6 сервисов Точка Банка;
- обслуживайтесь на тарифе «Корпоративный».
Мы пришлём вам промокод для получения ДМС в интернет-банке. Его нужно ввести на сайте нашего партнёра — компании «Лучи». Полис можно оформить на себя или другого человека.
Если вы попали в Высшую лигу ещё до 1 сентября 2026, стоматология автоматически добавится в ваш полис.
Как участвовать в акции
Открыть счёт в Точка Банк, если его нет
До 28 февраля 2027 включительно
Получить промокод на уровне «Высшая лига»
Выполните одно из условий для достижения «Высшей лиги». После перехода на новый уровень промокод появится в интернет-банке.
Оформить полис ДМС
До 28 февраля 2027 включительно активируйте промокод в приложении компании «Лучи». Там же укажите, кто будет пользоваться ДМС — после этого изменить владельца полиса уже не получится.
Пользоваться ДМС
Пока ваш уровень «Высшая лига», ДМС автоматически продлевается каждый месяц вплоть до окончания акции. Если перейдёте в «Премьер‑лигу» и выберете ДМС в качестве бонуса, полис продолжит действовать, но уже без стоматологии. На уровне «Первая лига» ДМС не предоставляется.