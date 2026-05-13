Кешбэк 20% за первую покупку в «Авиасейлс для бизнеса»

Кешбэк 20% за первую покупку в сервисе «Авиасейлс для бизнеса»

Можно платить как угодно: пластиковой или виртуальной бизнес-картой Точка Банка, стикером или кольцом. Мы начислим кешбэк баллами программы лояльности. Ими можно оплатить сервисы Точка Банка, обменять на сертификаты партнёров или рубли: 1 балл = 1 ₽.