Кешбэк 20% за первую покупку в «Авиасейлс для бизнеса»
Когда можно участвовать
13 мая 2026 — 31 декабря 2026
Кто может участвовать
Клиенты со счётом в Точка Банке
Что вы получите
Кешбэк 20% за первую покупку в сервисе «Авиасейлс для бизнеса»
Можно платить как угодно: пластиковой или виртуальной бизнес-картой Точка Банка, стикером или кольцом. Мы начислим кешбэк баллами программы лояльности. Ими можно оплатить сервисы Точка Банка, обменять на сертификаты партнёров или рубли: 1 балл = 1 ₽.
Как участвовать в акции
1
Открыть счёт в Точка Банк, если его нет
С 13 мая 2026 по 31 декабря 2026 включительно
2
Сделать покупку в сервисе «Авиасейлс для бизнеса»
С бизнес-карты Точка Банка — с 13 мая 2026 по 31 декабря 2026 включительно
3
Получить кешбэк 20%
Начислим баллы сверх лимита программы лояльности — с 1-го по 10-е число месяца, следующего за месяцем покупки. Максимум можно получить 4 000 баллов.
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