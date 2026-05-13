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Кешбэк 20% за первую покупку в сервисе «Авиасейлс для бизнеса»

Можно платить как угодно: пластиковой или виртуальной бизнес-картой Точка Банка, стикером или кольцом. Мы начислим кешбэк баллами программы лояльности. Ими можно оплатить сервисы Точка Банка, обменять на сертификаты партнёров или рубли: 1 балл = 1 ₽.

Как участвовать в акции

1
Открыть счёт в Точка Банк, если его нет

С 13 мая 2026 по 31 декабря 2026 включительно

2
Сделать покупку в сервисе «Авиасейлс для бизнеса»

С бизнес-карты Точка Банка — с 13 мая 2026 по 31 декабря 2026 включительно

3
Получить кешбэк 20%

Начислим баллы сверх лимита программы лояльности — с 1-го по 10-е число месяца, следующего за месяцем покупки. Максимум можно получить 4 000 баллов.

Подробные условия акции
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Кешбэк 20% за первую покупку в «Авиасейлс для бизнеса»