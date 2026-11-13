Акции на тарифе «Можно всё»
Когда можно оставить заявку
Кто может участвовать
ДМС можно оформить на себя или близкого человека. Повышенная ставка действует на депозит «Универсальный». Скидку на тариф «Можно всё» можно продлить при выполнении ряда условий. Можно участвовать в одной из этих акций, двух или трёх одновременно.
Как участвовать в акции
Акция «Тариф „Можно всё“ со скидкой 70% на полгода»
Чтобы участвовать в акции, подайте заявку на открытие счёта в Точка Банке до 22 декабря 2026 включительно. Откройте счёт с обслуживанием на тарифе «Можно всё» до 13 января 2027 включительно. Чтобы сохранить скидку с пятого месяца, среднемесячный остаток на счёте за четвёртый месяц должен быть не меньше 1 000 000 ₽.
Если вы открыли счёт с 1 до 19 числа включительно, скидка применится в текущем месяце и в следующие 5 месяцев. Если вы открыли счёт 20 числа или позже, скидка применится до конца текущего месяца и в следующие 6 месяцев.
Правила проведения акции «Тариф „Можно всё“ со скидкой 70% на полгода»
Акция «+2 к ставке по депозиту»
Подайте заявку на открытие счёта в Точка Банке до 22 декабря 2026 включительно. Откройте счёт с обслуживанием на тарифе «Можно всё» до 13 января 2027 включительно. Вы получите +2% к ставке по депозиту «Универсальный» при размещении на срок от 1 до 13 дней включительно и суммой от 100 000 ₽. Повышенная ставка действует до 28 февраля 2027 включительно, если вы остаётесь на тарифе «Можно всё».
Акция «ДМС для себя или близкого со стоматологией»
ДМС по этой акции можно оформить только на одного человека — на себя или близкого. Если у вас уже есть ДМС по программе лояльности Точка Банка, новую страховку можно оформить на близкого возрастом от 18 до 65 лет.
Если у вас нет счёта в Точка Банке: откройте его до 31 декабря 2027 включительно с обслуживанием на тарифе «Можно всё».
Если счёт в Точка Банке уже есть, то для участия акции он должен обслуживаться на тарифе «Можно всё». Если у вас другой тариф, вы можете поменять его для участия в акции.
После оплаты месячного обслуживания на тарифе мы пришлём промокод, который нужно активировать в приложении нашего партнёра — страховой компании «Лучи». Полис продлевается каждый месяц до конца действия акции 31 декабря 2027, если вы оплачиваете тариф «Можно всё».
Правила проведения акции «ДМС для себя или близкого со стоматологией»