ДМС по этой акции можно оформить только на одного человека — на себя или близкого. Если у вас уже есть ДМС по программе лояльности Точка Банка, новую страховку можно оформить на близкого возрастом от 18 до 65 лет.

Если у вас нет счёта в Точка Банке: откройте его до 31 декабря 2027 включительно с обслуживанием на тарифе «Можно всё».

Если счёт в Точка Банке уже есть, то для участия акции он должен обслуживаться на тарифе «Можно всё». Если у вас другой тариф, вы можете поменять его для участия в акции.

После оплаты месячного обслуживания на тарифе мы пришлём промокод, который нужно активировать в приложении нашего партнёра — страховой компании «Лучи». Полис продлевается каждый месяц до конца действия акции 31 декабря 2027, если вы оплачиваете тариф «Можно всё».

Правила проведения акции «ДМС для себя или близкого со стоматологией»