Приём платежей через СБП под 0%
Когда проходит акция
6 октября 2026 — 8 декабря 2026
Кто может участвовать
Новые клиенты Точка Банка
Что вы получите
СБП для бизнеса с комиссией 0% — на 3 месяца
Вы сможете принимать до 300 000 ₽ в месяц без комиссии. В лимит входят платежи по QR-коду через терминал и онлайн-платежи через СБП.
Если лимит будет израсходован до конца месяца, ставка станет стандартной: 0,4 или 0,7% в зависимости от вашего вида деятельности. С начала следующего месяца снова будет действовать ставка 0% — и так в течение 3 месяцев.
Как участвовать в акции
1
Открыть счёт в Точка Банк
С 6 октября по 12 ноября 2026 включительно
2
Выполнить одно из условий в течение 14 дней
- Купить онлайн‑кассу Эвотор 6 или MSPOS‑SE‑Ф по сниженной цене
- Подключить сервис «Чеки»
- Хранить на счёте в Точка Банке не менее 300 000 ₽ до конца акции
3
Принимать платежи через СБП без комиссии
Ставка 0% действует с момента выполнения одного из условий до конца месяца плюс ещё 3 месяца
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