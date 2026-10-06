Приём платежей через СБП под 0%

СБП для бизнеса с комиссией 0% — на 3 месяца

Вы сможете принимать до 300 000 ₽ в месяц без комиссии. В лимит входят платежи по QR-коду через терминал и онлайн-платежи через СБП.

Если лимит будет израсходован до конца месяца, ставка станет стандартной: 0,4 или 0,7% в зависимости от вашего вида деятельности. С начала следующего месяца снова будет действовать ставка 0% — и так в течение 3 месяцев.