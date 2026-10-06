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Что вы получите
СБП для бизнеса с комиссией 0% — на 3 месяца

Вы сможете принимать до 300 000 ₽ в месяц без комиссии. В лимит входят платежи по QR-коду через терминал и онлайн-платежи через СБП.

Если лимит будет израсходован до конца месяца, ставка станет стандартной: 0,4 или 0,7% в зависимости от вашего вида деятельности. С начала следующего месяца снова будет действовать ставка 0% — и так в течение 3 месяцев.

Как участвовать в акции

1
Открыть счёт в Точка Банк

С 6 октября по 12 ноября 2026 включительно

2
Выполнить одно из условий в течение 14 дней
  • Купить онлайн‑кассу Эвотор 6 или MSPOS‑SE‑Ф по сниженной цене
  • Подключить сервис «Чеки»
  • Хранить на счёте в Точка Банке не менее 300 000 ₽ до конца акции
3
Принимать платежи через СБП без комиссии

Ставка 0% действует с момента выполнения одного из условий до конца месяца плюс ещё 3 месяца

Подробные условия акции
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Приём платежей через СБП под 0%