Что делать, если экспедитор пропустил срок регистрации в реестре «ГосЛог»

Регистрация экспедиторов в ГосЛог обязательна — действующим экспедиторам нужно было зарегистрироваться в течение 60 дней, начиная с 1 марта 2026 года. Если экспедитор не успел это сделать, он не может оказывать свои услуги — его экспедиторская деятельность считается незаконной. Возможен штраф до 1 млн ₽ за повторное нарушение.

Начинающим экспедиторам нужно регистрироваться в реестре до начала работы.