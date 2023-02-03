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  5. Что делать, если экспедитор пропустил срок регистрации в реестре «ГосЛог»

Что делать, если экспедитор пропустил срок регистрации в реестре «ГосЛог»

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Регистрация экспедиторов в ГосЛог обязательна — действующим экспедиторам нужно было зарегистрироваться в течение 60 дней, начиная с 1 марта 2026 года. Если экспедитор не успел это сделать, он не может оказывать свои услуги — его экспедиторская деятельность считается незаконной. Возможен штраф до 1 млн ₽ за повторное нарушение.

Начинающим экспедиторам нужно регистрироваться в реестре до начала работы.

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Что делать, если экспедитор пропустил срок регистрации в реестре «ГосЛог» — FAQ Точка Банк