Что делать, если у терминала ошибка связи? Какие есть варианты подключения?

Как подключить к интернету терминалы разных моделей, читайте на сайте.
Если останутся вопросы, напишите в чат с Точка Банком — поможем разобраться.
Как подключить к интернету терминалы разных моделей, читайте на сайте.
Если останутся вопросы, напишите в чат с Точка Банком — поможем разобраться.
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