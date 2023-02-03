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  5. Какие могут возникнуть ошибки при оплате заданий?

Какие могут возникнуть ошибки при оплате заданий?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Если задание перешло в статус «Ошибка платежа», значит, мы не смогли оплатить его по одной из следующих причин:

  • Не нашли БИК банка, который исполнитель указал в реквизитах. Свяжитесь с ним, чтобы решить этот вопрос.

  • У банка, который исполнитель указал в реквизитах, отозвана лицензия. Попросите исполнителя изменить банк.

  • Нашли ошибку в реквизитах. Свяжитесь с исполнителем, чтобы тот их обновил.

  • Что-то пошло не так в процессе самой оплаты. Обратитесь в чат поддержки, чтобы повторить платёж.

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Что означает попадание задания в фильтр «С ошибкой оплаты»?