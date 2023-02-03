Какие могут возникнуть ошибки при оплате заданий?

Если задание перешло в статус «Ошибка платежа», значит, мы не смогли оплатить его по одной из следующих причин:
-
Не нашли БИК банка, который исполнитель указал в реквизитах. Свяжитесь с ним, чтобы решить этот вопрос.
-
У банка, который исполнитель указал в реквизитах, отозвана лицензия. Попросите исполнителя изменить банк.
-
Нашли ошибку в реквизитах. Свяжитесь с исполнителем, чтобы тот их обновил.
-
Что-то пошло не так в процессе самой оплаты. Обратитесь в чат поддержки, чтобы повторить платёж.