Как активировать неименную карту, выданную на встрече с менеджером, в интернет-банке Точка Банка?

Без активации карта не будет работать. Также активация нужна для привязки карты к расчётному счёту — вам не нужно будет переводить деньги со счёта на карту. А ещё во время активации вы зададите пин-код и номер телефона для подтверждения покупок в интернете. Кстати, если вдруг забудете пин-код, его можно будет легко и просто поменять в настройках карты. Подробнее об этом — в ответе на вопрос «Что делать, если я не помню пин-код у карты?».

Для начала посмотрите, какая у вас карта. Если на карте есть 7 цифр CARD ID — у вас неименная карта, она скорее всего была выдана вам на встрече с менеджером Точка Банка, когда вы открывали счёт. Если надписи CARD ID нет, значит у вас именная карта: на ней может быть написано имя держателя и название компании, а может и не быть написано, если так было выбрано при заказе карты.

На встрече с менеджером Точка Банка вы можете получить неименную карту. На ней нет имени, но есть дополнительная строка с семью цифрами — ID карты. Активация такой карты отличается от активации именной.

На главной странице нажмите на «Добавить +» напротив раздела «Счета», выберите «Карта, стикер или кольцо».

Введите последние 4 цифры и 7-значный номер CARD ID, который указан на карте.

Придумайте пин-код и задайте номер для 3-D Secure — на него будут приходить смс-коды для покупок в интернете. Вам сразу придёт смс с кодом для подтверждения активации.

Карта активирована и готова к работе!

Вы можете привязать карту в Mir Pay на смартфонах Android, чтобы она всегда была под рукой. Приложение можно скачать в RuStore и AppGallery.

Если на встрече менеджер привязал новую карту к расчётному счёту — активируйте её как именную карту.