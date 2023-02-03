Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Как работает Точка Банк
  4. Бизнес-карта
  5. Как активировать неименную карту, выданную на встрече с менеджером, в интернет-банке Точка Банка?

Как активировать неименную карту, выданную на встрече с менеджером, в интернет-банке Точка Банка?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

 Без активации карта не будет работать. Также активация нужна для привязки карты к расчётному счёту — вам не нужно будет переводить деньги со счёта на карту. А ещё во время активации вы зададите пин-код и номер телефона для подтверждения покупок в интернете. Кстати, если вдруг забудете пин-код, его можно будет легко и просто поменять в настройках карты. Подробнее об этом — в ответе на вопрос «Что делать, если я не помню пин-код у карты?».

Для начала посмотрите, какая у вас карта. Если на карте есть 7 цифр CARD ID — у вас неименная карта, она скорее всего была выдана вам на встрече с менеджером Точка Банка, когда вы открывали счёт. Если надписи CARD ID нет, значит у вас именная карта: на ней может быть написано имя держателя и название компании, а может и не быть написано, если так было выбрано при заказе карты. 

На встрече с менеджером Точка Банка вы можете получить неименную карту. На ней нет имени, но есть дополнительная строка с семью цифрами — ID карты. Активация такой карты отличается от активации именной.  

На главной странице нажмите на «Добавить +» напротив раздела «Счета», выберите «Карта, стикер или кольцо». 

Введите последние 4 цифры и 7-значный номер CARD ID, который указан на карте. 

Придумайте пин-код и задайте номер для 3-D Secure — на него будут приходить смс-коды для покупок в интернете. Вам сразу придёт смс с кодом для подтверждения активации.

Карта активирована и готова к работе! 

Вы можете привязать карту в Mir Pay на смартфонах Android, чтобы она всегда была под рукой. Приложение можно скачать в RuStore и AppGallery

Если на встрече менеджер привязал новую карту к расчётному счёту — активируйте её как именную карту.

Другие вопросы по теме «Бизнес-карта»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как активировать карту без имени, выданную на встрече с менеджером?