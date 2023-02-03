Как добавить код вида зачисления в зарплатный проект Точка Банк в 1С:Бухгалтерия предприятия

Чтобы в передаваемой ведомости на подпись автоматически подставлялось правильное назначение, добавьте коды вида зачисления в 1С.Сначала создайте зарплатный проект в 1С по инструкции. Как только всё будет готово, переходите к пункту 1.

1. В 1С перейдите в раздел «Зарплата и кадры» — «Справочники и настройки» — «Зарплатные проекты».

2. Выберите зарплатный проект Точка Банка.

3. В открывшемся окне нажмите «Настроить виды зачислений».



4. Укажите для доступных способов выплат соответствующий код из списка и нажмите «ОК».

5. Если нужно указать назначение, которого нет в списке, укажите код вида зачисления на странице ведомости вручную.

Теперь при создании ведомости в 1С сразу будет указано правильное назначение.