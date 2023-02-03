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Как добавить код вида зачисления в зарплатный проект Точка Банк в 1С:Зарплата и управление персоналом

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Чтобы в передаваемой ведомости на подпись автоматически подставлялось правильное назначение, добавьте коды вида зачисления в 1С.

Сначала создайте зарплатный проект в 1С по инструкции. Как только всё будет готово, переходите к пункту 1. 

1. В 1С перейдите в раздел «Выплаты» — «Зарплатные проекты».

2. Выберите зарплатный проект Точка Банка. 

3. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Настройка видов зачислений».

4. Нажмите «Добавить», чтобы добавить отдельную строку, или «Заполнить способами выплат», чтобы добавить сразу все назначения. Укажите для доступных способов выплат соответствующий код из списка и нажмите «Записать и закрыть».

5. Если нужно указать назначение, которого нет в списке, укажите код вида зачисления на странице ведомости вручную.

Теперь при создании ведомости в 1С сразу будет указано правильное назначение.

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Как добавить код вида зачисления в зарплатный проект Точка Банк в 1С:Зарплата и управление персоналом — FAQ Точка Банк