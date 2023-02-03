Как добавить сотруднику номер телефона для выплат через СБП

Важно: добавить номер телефона для выплат через СБП можно только сотруднику-резиденту.

Если сотрудник уже добавлен в Зарплатный проект

Найдите сотрудника в штате из списка на главной странице Зарплатного проекта. Наведите мышку на сотрудника и нажмите на три точки — «Редактировать»

Нажмите «Добавить» в блоке «Счёт СБП». Заполните номер телефона получателя и банк, а затем сохраните изменения.

Если всё получилось, вы увидите уведомление «Добавлен счёт СБП сотрудника».

Если сотрудника пока нет в Зарплатном проекте

На главной странице Зарплатного проекта нажмите «Добавить сотрудника» — «Добавить вручную» — «Карта или номер для СБП сотрудника».

Теперь внесите личные данные сотрудника.

Нажмите «Добавить» в блоке «Счёт СБП». Заполните номер телефона получателя и банк, а затем сохраните изменения.

Если всё получилось, вы увидите уведомление «Добавлен счёт СБП сотрудника».