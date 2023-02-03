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  5. Как контролировать расходы по карте в Точка Банке, если ей пользуются сотрудники?

Как контролировать расходы по карте в Точка Банке, если ей пользуются сотрудники?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Бизнес-карты Точка Банка можно выдать сотрудникам. Это удобнее, чем наличные, и безопаснее, чем переводы на счёт физлица.

Установите лимиты

Можно настроить карту так, чтобы по ней можно было совершать только определённые операции: например, снимать деньги через банкомат, расплачиваться офлайн или только онлайн.

Как сделать: откройте нужную карту, пролистайте страницу вниз, нажмите «Посмотреть лимиты» и отключите ненужные опции. Там же можно настроить лимит трат по карте в день и в месяц.

Настройте категории

Вы можете ограничить траты сотрудников по категориям: например, для специалиста по продвижению оставьте доступной только категорию «Реклама», а для офис-менеджера — «Канцтовары» и «Супермаркеты». Или настройте так, как удобно вам.

Как сделать: откройте карту, пролистайте страницу вниз, нажмите «Сделать карту сегментной», отметьте нужные категории, нажмите «Выбрать» и затем «Подтвердить».

Выпустите карты к фондам

Фонды — это специальные копилки, которые вы можете открыть бесплатно и пополнять с основного счёта автоматически или вручную. Можно завести отдельный фонд для оплаты рекламы, топлива или командировочных. 

Удобно выпускать дополнительные карты именно к фондам — так у сотрудников не будет доступа к деньгам на основном счету.

Как сделать: создайте новый фонд, настройте для него автопополнение или пополните вручную. При выпуске новой карты привяжите её не к основному счёту, а к фонду.

Ещё немного деталей:

  • Сотрудникам не нужно писать заявления на выдачу денег.

  • Вы можете проверять операции прямо с телефона.

  • Сотрудники ООО должны сохранять подтверждающие документы. Подробности — в главе «Что может оплачивать картой ООО и как учесть расходы?» и в отдельной статье.

  • Электронные чеки по карточным операциям можно получать прямо в интернет-банке с помощью интеграции с «Мои чеки онлайн». Подробнее — у нас на сайте

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Как контролировать расходы по карте, если ей пользуются сотрудники?