Как контролировать расходы по карте в Точка Банке, если ей пользуются сотрудники?

Бизнес-карты Точка Банка можно выдать сотрудникам. Это удобнее, чем наличные, и безопаснее, чем переводы на счёт физлица.

Установите лимиты

Можно настроить карту так, чтобы по ней можно было совершать только определённые операции: например, снимать деньги через банкомат, расплачиваться офлайн или только онлайн.

Как сделать: откройте нужную карту, пролистайте страницу вниз, нажмите «Посмотреть лимиты» и отключите ненужные опции. Там же можно настроить лимит трат по карте в день и в месяц.

Настройте категории

Вы можете ограничить траты сотрудников по категориям: например, для специалиста по продвижению оставьте доступной только категорию «Реклама», а для офис-менеджера — «Канцтовары» и «Супермаркеты». Или настройте так, как удобно вам.

Как сделать: откройте карту, пролистайте страницу вниз, нажмите «Сделать карту сегментной», отметьте нужные категории, нажмите «Выбрать» и затем «Подтвердить».

Выпустите карты к фондам

Фонды — это специальные копилки, которые вы можете открыть бесплатно и пополнять с основного счёта автоматически или вручную. Можно завести отдельный фонд для оплаты рекламы, топлива или командировочных.

Удобно выпускать дополнительные карты именно к фондам — так у сотрудников не будет доступа к деньгам на основном счету.

Как сделать: создайте новый фонд, настройте для него автопополнение или пополните вручную. При выпуске новой карты привяжите её не к основному счёту, а к фонду.

Ещё немного деталей: