Как подготовить выписку по счёту?

Перейдите в раздел «Выгрузки» и нажмите кнопку «Создать выписку».
Укажите период и формат файла и нажмите «Создать». Готовый файл появится в разделе «Выгрузки».
Перейдите в раздел «Выгрузки» и нажмите кнопку «Создать выписку».
Укажите период и формат файла и нажмите «Создать». Готовый файл появится в разделе «Выгрузки».
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