Как настроить автоплатёж на свой счёт или фонд в Точка Банк?

Чтобы настроить автоплатёж на свой счёт или фонд в Точка Банке, перейдите к созданию автоплатежа и укажите в реквизитах получателя данные своего счёта.
Чтобы настроить автоплатёж на свой счёт или фонд в Точка Банке, перейдите к созданию автоплатежа и укажите в реквизитах получателя данные своего счёта.
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