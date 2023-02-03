Как настроить Госключ для подписания электронных перевозочных документов

Госключ — это бесплатное приложение от Госуслуг. С ним можно подписывать документы прямо со смартфона — использовать токен-флешку с электронной подписью не понадобится. Чтобы настроить Госключ, вам понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

Скачайте Госключ на официальном сайте Установите приложение и авторизуйтесь через Госуслуги. Следуйте подсказкам на экране — они помогут вам настроить Госключ и выпустить неквалифицированную электронную подпись (УНЭП). Она позволит вам подписывать документы через смс-код. Если вы водитель, то всё готово! Теперь вы можете подписывать документы в ЭДО, в которых есть интеграция с приложением «Госключ».

Если вы подписываете документы как ИП или руководитель компании, вам понадобится также квалифицированная электронная подпись (КЭП). Она выпускается в офисе налоговой — это бесплатно, но нужно присутствовать лично. Обычно всё занимает 10–15 минут.

Выберите пункт выдачи на сайте ФНС Возьмите с собой паспорт, СНИЛС и ИНН. Записываться заранее не нужно — приём проходит в формате живой очереди. На месте возьмите талон и дождитесь вызова. Сотрудник проверит ваши документы и выпустит подпись. Подтвердите выпуск в приложении «Госключ».

После этого вы сможете подписывать документы от имени ИП или юрлица.