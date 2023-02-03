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  5. Как настроить прямой обмен между 1С: Зарплата и управление персоналом и интернет-банком?

Как настроить прямой обмен между 1С: Зарплата и управление персоналом и интернет-банком?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

В инструкции рассказываем, как настроить прямой обмен c 1С:Зарплата и управление персоналом, сформировать ведомость на выплату зарплаты и отправить её в банк.

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Как настроить прямой обмен между 1С: Зарплата и управление персоналом и интернет-банком