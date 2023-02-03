Как обмениваться документами с контрагентом, если он работает в Диадоке, СБИС или другом сервисе?

Просто отправьте документы в нужный сервис через роуминг:

1. Перейдите в Документооборот и подключите тариф «Продвинутый ЭДО» с любым пакетом исходящих документов. Вы можете выбрать 300, 600 или 2 000 документов — именно столько вы сможете подписать своей квалицифированной электронной подписью (КЭП) и отправить в другой сервис ЭДО.

2. Получите ID для роуминга: нажмите на значок шестерёнки на главной странице сервиса и в открывшемся меню перейдите в раздел ID для роуминга.

3. Создайте документ, выберите нужного оператора и подпишите документ с помощью сторонней КЭП.

У Точка Банка настроен роуминг со следующими операторами:

Диадок,

СБИС,

Астрал,

Такском,

СберКорус,

НТЦ СТЭК,

МИГ24,

Leradata,

Эвотор

Отправить документ в другие сервисы пока не получится. Но вы всё равно можете обмениваться документами с контрагентом. Просто подпишите их неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью в интернет-банке, контрагент сможет сделать то же. Так документы будут полностью подписаны через Точка Банк.