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  5. Как обмениваться документами с контрагентом, если он работает в Диадоке, СБИС или другом сервисе

Как обмениваться документами с контрагентом, если он работает в Диадоке, СБИС или другом сервисе

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Просто отправьте документы в нужный сервис через роуминг:

1. Перейдите в Документооборот и подключите тариф «Продвинутый ЭДО» с любым пакетом исходящих документов. Вы можете выбрать 300, 600 или 2 000 документов — именно столько вы сможете подписать своей квалицифированной электронной подписью (КЭП) и отправить в другой сервис ЭДО.

2. Получите ID для роуминга: нажмите на значок шестерёнки на главной странице сервиса и в открывшемся меню перейдите в раздел ID для роуминга.

3. Создайте документ, выберите нужного оператора и подпишите документ с помощью сторонней КЭП. 

У Точка Банка настроен роуминг со следующими операторами:

  • Диадок, 

  • СБИС,

  • Астрал, 

  • Такском, 

  • СберКорус,

  • НТЦ СТЭК, 

  • МИГ24, 

  • Leradata, 

  • Эвотор  

Отправить документ в другие сервисы пока не получится. Но вы всё равно можете обмениваться документами с контрагентом. Просто подпишите их неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью в интернет-банке, контрагент сможет сделать то же. Так документы будут полностью подписаны через Точка Банк.

Если сейчас у нас нет роуминга с нужным вам оператором, напишите нам в чат и попросите подключить его

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Как обмениваться документами с контрагентом, если он работает в Диадоке, СБИС или другом сервисе?