Как обмениваться документами с контрагентом, если он работает в Диадоке, СБИС или другом сервисе?

Просто отправьте документы в нужный сервис через роуминг:
1. Перейдите в Документооборот и подключите тариф «Продвинутый ЭДО» с любым пакетом исходящих документов. Вы можете выбрать 300, 600 или 2 000 документов — именно столько вы сможете подписать своей квалицифированной электронной подписью (КЭП) и отправить в другой сервис ЭДО.
2. Получите ID для роуминга: нажмите на значок шестерёнки на главной странице сервиса и в открывшемся меню перейдите в раздел ID для роуминга.
3. Создайте документ, выберите нужного оператора и подпишите документ с помощью сторонней КЭП.
У Точка Банка настроен роуминг со следующими операторами:
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Диадок,
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СБИС,
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Астрал,
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Такском,
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СберКорус,
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НТЦ СТЭК,
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МИГ24,
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Leradata,
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Эвотор
Отправить документ в другие сервисы пока не получится. Но вы всё равно можете обмениваться документами с контрагентом. Просто подпишите их неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью в интернет-банке, контрагент сможет сделать то же. Так документы будут полностью подписаны через Точка Банк.
Если сейчас у нас нет роуминга с нужным вам оператором, напишите нам в чат и попросите подключить его