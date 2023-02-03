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Как обновить реквизиты в 1С после перехода на лицензию Банка Точка

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Чтобы обновить реквизиты счёта для 1С, вам нужно заново настроить интеграцию с сервисом. Для этого, следуя инструкции, отключите связь с прежним счётом и укажите данные новых реквизитов. 

Вначале проверьте, какие реквизиты у вас сейчас указаны в 1С. Это можно сделать в разделе «Главная» — «Организации» — «Банковские счета». Если указан не новый БИК Точки — 044525104, то нужно сделать следующее:

1. Удалите ранее созданную интеграцию в 1С. 

Для этого откройте раздел «Администрирование» — «Обмен электронными документами» — «Обмен с банком» — «Настройка обмена с банком». Затем перейдите в интеграцию, поставьте галочку «Недействительная» и сохраните.

2. Далее настройте новую интеграцию уже на новый БИК. 

Нажмите в 1С «Создать» — «Далее» — заполните организацию и банк — «Далее» — «Ручное заполнение» — на внешний модуль галочку ставить не нужно, просто нажмите «Далее» — Способ аутентификации «Логин и пароль», адрес сервера https://api.tochka.com/direct1c, заполните те же логин и пароль, которые вы использовали ранее, новые выпускать не нужно — «Далее». Готово, интеграция настроена.

Обратите внимание, что после перехода в новую Точку входящие платежи на прежние реквизиты до закрытия старого счёта будут автоматически переводиться на новый счёт. Такие переводы проходят как переводы между счетами, поэтому данных контрагента в них нет. Если вам поступают платежи на прежний счёт и их нужно учитывать в 1С, то делайте следующее: скачивайте выписки по прежнему счёту в формате 1С из интернет-банка Точки и загружайте их в 1С через файловый обмен.

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Как обновить реквизиты в 1С после перехода на лицензию Банка Точка?