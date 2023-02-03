Как оставаться на связи за границей

Планируете поездку за рубеж, но хотите сохранить доступ к интернет-банку и важным платежам? Мы подготовили для вас удобную инструкцию, которая поможет оставаться на связи в любой точке мира.
1. Подключите роуминг
Без него смс-коды могут не доставляться. Уточните у своего оператора связи список стран, в которых работает роуминг.
Если смс всё равно не приходят, свяжитесь с нами по телефону или в чате — мы всё проверим.
2. Настройте отправку смс для оплаты картой
Убедитесь, что в настройках карты указан актуальный номер. Для этого нажмите на карту на главной странице интернет-банка и проверьте номер в разделе «Сменить номер телефона».
3. Выдайте доступ доверенному лицу
Вы можете выдать доступ с правом подписи доверенному лицу: бухгалтеру, помощнику, члену семьи или любому другому человеку, который помогает с бизнесом. Это безопасно — не придётся никому передавать свой логин и пароль от интернет-банка, а изменить или отозвать доступ можно в любой момент.
Оформление доступа
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Зайдите в настройки интернет-банка, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу → Доступы → Предоставить новый доступ. Заполните поля.
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Сотруднику придёт смс со ссылкой. Ему нужно будет перейти по ней, подтвердить данные и загрузить сканы паспорта — понадобятся главный разворот и разворот с пропиской. Затем нужно будет подписать договор дистанционного обслуживания.
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Мы проверим документы сотрудника и пришлём вам смс — останется только подписать доверенность в интернет-банке.
Подробная инструкция со скриншотами есть в материале Справочной.
4. Установите приложение Точка Банка
Если у вас Android
Пока вы находитесь в России:
— Скачайте приложение по инструкции на специальной странице. Чтобы войти, введите код из смс.
— Придумайте четырёхзначный код и настройте биометрию — вход по распознаванию лица или отпечатку пальца.
Как подписывать платежи за границей
— Если у вас Andriod, с помощью биометрии или кода от приложения вы можете за раз подписывать платежи на сумму до 50 000 ₽, но не более 100 000 ₽ в день. После превышения этой суммы потребуется код подтверждения из пуша.
— Перейдите в веб-версию интернет-банка в браузере на компьютере или телефоне, и тогда на вход и подписание платежа по реквизитам счёта будет пуш-уведомление от приложения или смс. Если уведомление не пришло, закройте окно и попробуйте снова.
— Переводы по номеру карты и платежи по спецсчёту можно подписать только кодом из смс.
— Платежи в бюджет подтверждать не нужно.
Если у вас iOS
Настройте быстрый доступ к Точка Банку по инструкции. Для входа и подписания платежей по реквизитам счёта начнут приходить пуши, но не сразу после настройки, а через 24 часа — для безопасности.
Если у вас есть вопрос по приложению на iOS, напишите нам в чат.
5. Настройте отложенные платежи
Создайте платёж заранее и укажите дату списания — деньги уйдут автоматически. Главное, чтобы на счёте была нужная сумма.
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В интернет-банке перейдите в раздел «Платежи» → «Автоплатежи» → «Создать».
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Выберите получателя, заполните данные, укажите период или отложите платёж на конкретный день.
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Нажмите «Подписать и создать платёж». Он уйдёт в указанную дату.
6. Проверьте пароль для входа
Смена пароля
Легче всего поменять пароль в приложении на Android — вводить старый не потребуется. Зайдите в настройки приложения и укажите новый пароль два раза. Он должен быть сложным: не менее 8 символов, в которых есть минимум одна строчная английская буква, одна заглавная английская буква и один знак или спецсимвол.
Восстановление доступа
Если вы не помните пароль, восстановите его по кнопке «Не можете войти?» на сайте или по кнопке «Забыли пароль» в приложении — она находится под формой ввода логина и пароля. Затем следуйте инструкции.
Если у вас возникнут вопросы, пишите нам в чат или звоните в любое время. Номер для звонков из России — 8 (800) 2000 024, для звонков из-за границы — +7 (495) 258-33-50.