Как оставаться на связи за границей

Планируете поездку за рубеж, но хотите сохранить доступ к интернет-банку и важным платежам? Мы подготовили для вас удобную инструкцию, которая поможет оставаться на связи в любой точке мира.

1. Подключите роуминг

Без него смс-коды могут не доставляться. Уточните у своего оператора связи список стран, в которых работает роуминг.

Если смс всё равно не приходят, свяжитесь с нами по телефону или в чате — мы всё проверим.

2. Настройте отправку смс для оплаты картой

Убедитесь, что в настройках карты указан актуальный номер. Для этого нажмите на карту на главной странице интернет-банка и проверьте номер в разделе «Сменить номер телефона».

3. Выдайте доступ доверенному лицу

Вы можете выдать доступ с правом подписи доверенному лицу: бухгалтеру, помощнику, члену семьи или любому другому человеку, который помогает с бизнесом. Это безопасно — не придётся никому передавать свой логин и пароль от интернет-банка, а изменить или отозвать доступ можно в любой момент.

Оформление доступа

Зайдите в настройки интернет-банка, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу → Доступы → Предоставить новый доступ. Заполните поля. Сотруднику придёт смс со ссылкой. Ему нужно будет перейти по ней, подтвердить данные и загрузить сканы паспорта — понадобятся главный разворот и разворот с пропиской. Затем нужно будет подписать договор дистанционного обслуживания. Мы проверим документы сотрудника и пришлём вам смс — останется только подписать доверенность в интернет-банке.

Подробная инструкция со скриншотами есть в материале Справочной.

4. Установите приложение Точка Банка

Если у вас Android

Пока вы находитесь в России:

— Скачайте приложение по инструкции на специальной странице. Чтобы войти, введите код из смс.

— Придумайте четырёхзначный код и настройте биометрию — вход по распознаванию лица или отпечатку пальца.

Как подписывать платежи за границей

— Если у вас Andriod, с помощью биометрии или кода от приложения вы можете за раз подписывать платежи на сумму до 50 000 ₽, но не более 100 000 ₽ в день. После превышения этой суммы потребуется код подтверждения из пуша.

— Перейдите в веб-версию интернет-банка в браузере на компьютере или телефоне, и тогда на вход и подписание платежа по реквизитам счёта будет пуш-уведомление от приложения или смс. Если уведомление не пришло, закройте окно и попробуйте снова.

— Переводы по номеру карты и платежи по спецсчёту можно подписать только кодом из смс.

— Платежи в бюджет подтверждать не нужно.

Если у вас iOS

Настройте быстрый доступ к Точка Банку по инструкции. Для входа и подписания платежей по реквизитам счёта начнут приходить пуши, но не сразу после настройки, а через 24 часа — для безопасности.

Если у вас есть вопрос по приложению на iOS, напишите нам в чат.

5. Настройте отложенные платежи

Создайте платёж заранее и укажите дату списания — деньги уйдут автоматически. Главное, чтобы на счёте была нужная сумма.

В интернет-банке перейдите в раздел «Платежи» → «Автоплатежи» → «Создать». Выберите получателя, заполните данные, укажите период или отложите платёж на конкретный день. Нажмите «Подписать и создать платёж». Он уйдёт в указанную дату.

6. Проверьте пароль для входа

Смена пароля

Легче всего поменять пароль в приложении на Android — вводить старый не потребуется. Зайдите в настройки приложения и укажите новый пароль два раза. Он должен быть сложным: не менее 8 символов, в которых есть минимум одна строчная английская буква, одна заглавная английская буква и один знак или спецсимвол.

Восстановление доступа

Если вы не помните пароль, восстановите его по кнопке «Не можете войти?» на сайте или по кнопке «Забыли пароль» в приложении — она находится под формой ввода логина и пароля. Затем следуйте инструкции.

Если у вас возникнут вопросы, пишите нам в чат или звоните в любое время. Номер для звонков из России — 8 (800) 2000 024, для звонков из-за границы — +7 (495) 258-33-50.