Как отключить смс-уведомления?

Чтобы плата за смс не списывалась, отключите уведомления в настройках.
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Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу интернет-банка → «Уведомления»
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В списке выберите ваш номер телефона
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В открывшемся окне прокрутите страницу до конца и нажмите «Удалить контакт»
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Подтвердите действие
Нужно удалить каждый указанный номер. После этого услуга отключится — деньги списываться не будут.
Если у вас в интернет-банке не отображается информация об смс-уведомлениях, проверить настройки нужно руководителю компании или распорядителю. Данные видит только тот, кто подключил услугу.
У нас есть бесплатная альтернатива смс
Следить за операциями по счёту помогут рассылки на электронную почту и пуш-уведомления. В письмах отправляем детальную информацию о платежах, а пуши приходят на ваше устройство — по клику легко перейти в интернет-банк. Подключить их можно в том же разделе «Уведомления».
Смс с кодами для входа в интернет-банк и подписания платежей бесплатные.