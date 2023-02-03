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Как отключить смс-уведомления?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Чтобы плата за смс не списывалась, отключите уведомления в настройках. 

  1. Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу интернет-банка → «Уведомления»

  2. В списке выберите ваш номер телефона

  3. В открывшемся окне прокрутите страницу до конца и нажмите «Удалить контакт»

  4. Подтвердите действие

Нужно удалить каждый указанный номер. После этого услуга отключится — деньги списываться не будут.

Если у вас в интернет-банке не отображается информация об смс-уведомлениях, проверить настройки нужно руководителю компании или распорядителю. Данные видит только тот, кто подключил услугу.

У нас есть бесплатная альтернатива смс

Следить за операциями по счёту помогут рассылки на электронную почту и пуш-уведомления. В письмах отправляем детальную информацию о платежах, а пуши приходят на ваше устройство — по клику легко перейти в интернет-банк. Подключить их можно в том же разделе «Уведомления».

Смс с кодами для входа в интернет-банк и подписания платежей бесплатные.


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Как отключить смс-уведомления