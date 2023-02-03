Как отправить зарплатную ведомость из 1С:Зарплата и управление персоналом в интернет-банк через прямой обмен

Чтобы в интернет-банк передавалась ведомость с правильным назначением, заполните в 1С коды назначений по инструкции.

1. Сначала создайте ведомость на выплату зарплаты в 1С. Для этого перейдите в раздел «Выплаты» — «Создать» — «Ведомость в банк».

2. Заполните поля и нажмите «Заполнить» — «Провести».

3. Затем нажмите на кнопку «1С:ДиректБанк» — «Отправить электронный документ». Ведомость попадёт в интернет-банк.

Если вы хотите отправить ведомость позже, нажмите «Провести и закрыть».

Когда придёт время отправить документ, зайдите в раздел «Выплаты» — «Обмен с банками (зарплата)», нажмите на нужную ведомость и затем на «Отправить в банк». Документ попадёт в интернет-банк.



Важно: при отправке ведомости в интернет-банк 1С попросит указать логин №1 и пароль для настройки интеграции, которые вы получили от нас раньше в смс.

4. На главной интернет-банка откройте раздел «Сервисы» — «Зарплатный проект». В списке ведомостей выберите отправленную ведомость и нажмите «Редактировать»: укажите назначение платежа и период.

5. Нажмите «Далее», подпишите ведомость или отправьте её на подпись руководителю — документ появится на главной в разделе «Деньги и события».

Вот и всё, ведомости будут ждать вашей подписи в сервисе «Зарплатный проект».