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Как отправлять платежи из 1С:Бухгалтерия предприятия через прямой обмен

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

1. В 1С откройте раздел «Банк и касса» — «Платёжные поручения».

2. Если платёж один, выделите нужный в списке, а затем во вкладке «1С:ДиректБанк» выберите пункт «Отправить электронный документ».

Если платежей несколько, во вкладке «Ещё» выберите пункт «Отправить в банк», отметьте нужные платежи и нажмите «Отправить в банк».

 Выберите организацию и номер счёта.

3. Остался один шаг: введите пароль от интеграции с 1С и нажмите «ОК». Готово! Платёж появится в разделе «На подпись» на главной интернет-банка.

4. Если вы уже настроили подписание платежей в 1С, введите код из смс в новом окне — заходить в интернет-банк и подписывать платёж там уже не понадобится.

Важно! Платежи могут поступать в интернет-банк с небольшой задержкой. Если такое произошло, попробуйте обновить страницу через 15 минут.



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